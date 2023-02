Île-de-France : les 12 îles de loisirs franciliennes bientôt «réinventées»

Les 12 îles de loisirs franciliennes vont bientôt être «réinventées». La région Ile-de-France, comme elle l'annonce ce mercredi 15 février, veut rendre ces bases nautiques «plus attractives, solidaires et durables».

Elles accueillent plus de 4 millions de visiteurs par an, notamment au plus fort de l'été. Propriétaire des 12 îles de loisirs réparties sur 6 départements franciliens, la Région Ile-de-France «souhaite construire un nouveau modèle et développer de nouveaux projets sur ces poumons verts des territoires», a communiqué le Conseil régional ce mercredi, qui vient de lancer un appel à manifestations d’intérêts (AMI) «pour réinventer et développer le modèle des îles de loisirs franciliennes». Les candidatures sont attendues avant le 31 mars à 17h.

Pour l'émergence de nouveaux projets

Qui peut postuler ? Des «entreprises privées et publiques, des fédérations sportives, start-up mais aussi des collectivités, associations, fondations, fonds de dotation, investisseurs et fonds d'investissement, tout comme des architectes ou des paysagistes», énumère la Région, qui explique que l'«objectif» est «de développer des projets» culturels ou sportifs qui pourront concerner une île de loisirs ou encore être déclinés pour plusieurs îles de loisirs.

Au programme : de nouvelles activités sportives, culturelles et de loisirs ainsi que d'autres activités, comme des projets hôteliers ou axés sur l’événementiel (séminaires, formations...). «Des projets permettant de produire une énergie verte et locale sont également attendus de même qu'une offre de gestion d’infrastructure et de services ("facility management")», détaille la Région, qui porte deux exigences : que les projets soient «économiquement viables» et qu'ils soient «respectueux du patrimoine naturel des îles».

Une fois choisis, les projets seront ensuite construits île par île, poursuit la Région, qui précise qu'ils seront imaginés «en lien avec les gouvernances locales au cours du 2e semestre 2023», et, «avec comme priorité» les îles de Saint-Quentin en Yvelines (78) et de Bois-le-Roi (77) dont la délégation de service public s'achève le 31 décembre 2023, d'Etampes (91) dont la délégation de service public s'achève en octobre 2024, et Port aux Cerises (91) dont la délégation de service public s'achève en décembre 2024.

De quoi redorer le blason de ces bases de loisirs, particulièrement plébiscitées notamment durant les épisodes caniculaires de plus en nombreux, mais qui souffrent d'une mauvaise image, après plusieurs polémiques. Parmi elles, la remarque d'un maître-nageur en juin 2022 au sujet du burkini d'une femme présente à l'île de loisirs des Boucles de Seine, à Moisson (78), ou encore un violent affrontement entre jeunes survenu en août 2020 sur l'île de loisirs d'Etampes (91). En outre, plusieurs dramatiques accidents de noyade concernant parfois de très jeunes enfants sont à déplorer.