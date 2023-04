Passe Navigo : les Franciliens ont jusqu'au 20 avril pour profiter d'un dédommagement exceptionnel

Depuis le 14 mars, certains Franciliens détenteurs d'un passe Navigo peuvent bénéficier d'un remboursement en se rendant sur l'espace dédié d'Ile-de-France Mobilités (IDFM). Celui-ci restera ouvert jusqu'au 20 avril.

Une somme pouvant aller jusqu'à 112,80 euros. Détenteurs d'un passe Navigo, certains Franciliens peuvent bénéficier d'un remboursement de leur passe Navigo depuis le 14 mars et jusqu'au 20 avril prochain, en se rendant sur l'espace dédié d'Ile-de-France Mobilités (IDFM).

De fait, comme l'avait déjà expliqué IDFM le mois dernier, «les abonnés ayant acheté 3 forfaits Navigo mensuels sur les 4 derniers mois de l'année 2022 bénéficieront d'un remboursement d'un demi-mois, jusqu'à 37,60 euros», sachant qu'à cela, s'ajoute un remboursement versé aux usagers des lignes de RER et de train les plus dégradées, conformément aux contrats signés avec la RATP et la SNCF depuis deux ans.

Néanmoins, pour bénéficier de ce remboursement, il faut absolument s'inscrire avant le 20 avril sur l'espace dédommagement d'IDFM. Et la marche à suivre est la suivante : en allant sur la plate-forme de dédommagement muni de son numéro de passe Navigo, l'usager devra sélectionner le compte pour lequel il demande l'indemnité. Si la personne qui fait la demande est éligible à un remboursement, l'indemnité sera alors calculée sur cette base.

Des campagnes de remboursement «cumulatives»

A savoir néanmoins que seuls certains usagers – qui empruntent le RER B ou D par exemple – peuvent être remboursés jusqu'à 112,80 euros pour l'année 2022. Soit 75,20 euros pour les détenteurs d'un passe Navigo, usagers des axes du RER B Nord (Aulnay - Mitry), RER B Nord (Aulnay - CDG2) et RER B Sud (Saint-Rémy – Bourg-la-Reine), auxquels s'ajoutent 37,60 euros pour les détenteurs du passe Navigo durant les mois affichant une ponctualité inférieure à 80%.

Les deux campagnes de remboursement sont en effet «cumulatives», explique IDFM, qui souligne qu'elles concernent tous les détenteurs de forfaits Navigo Annuel, Senior, imagine R Etudiant et Scolaire, Navigo Mois (y compris sur passe Découverte et sur Smartphone) ainsi que le Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%.

Au total, cela correspond à une enveloppe de 67 millions d'euros «de réfaction de charges» – soit autant «de sommes non versées» à la RATP et à la SNCF «pour le service qui n'a pas été réalisé» – qui seront reversés aux usagers qui ont subi «une dégradation brutale de la qualité des transports», souligne IDFM, qui évoque à la fois les «difficultés de recrutement» et les «nombreux mouvements sociaux diffus», à l'origine d'une désorganisation de l'exploitation.

Pour autant, l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens, présidée par la présidente de la région Valérie Pécresse, a souhaité rester positive : depuis, les opérateurs de transport, RATP et SNCF notamment, «ont pris des engagements lors du conseil d’administration extraordinaire d'Ile-de-France Mobilités pour redresser la qualité de service», a-t-elle assuré. Un redressement qui a déjà été «enclenché en janvier 2023», selon elle.