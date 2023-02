Paris : la capitale française est la 11e ville mondiale la plus embouteillée

Les bouchons baissent à Paris, mais les embouteillages continuent d'être importants dans la région francilienne, selon le dernier baromètre TomTom dévoilé ce mercredi 15 février.

Les Parisiens mettent 26 minutes et 10 secondes pour parcourir 10 km en voiture dans la capitale, c'est 30 secondes de moins que l'année dernière, selon le TomTom Traffic Index réalisé par le fabriquant de systèmes de navigation GPS. Ce qui classe Paris en 11e position des villes les plus embouteillées au monde, la 5e européenne et la 1ère française.

246 heures d'embouteillages en moyenne sur un an

Concrètement, les automobilistes parisiens ont donc passé pas moins de 246 heures dans les embouteillages en 2022. Soit plus de 10 jours cumulés sur un an. Dont 109 heures passées à l'arrêt total en raison de ces bouchons. A l'échelle métropolitaine, le temps de parcours baisse à 15 minutes et 10 secondes pour 10 km parcourus.

Des embouteillages qui ont «un coût très important» pour le portefeuille de l'automobiliste, selon TomTom. «A Paris, conduire une voiture à essence aux heures de pointe augmente le coût de la conduite de 40 %, par rapport à la conduite aux heures optimales (lorsque le trafic est au plus bas)», révèle le spécialiste, qui estime qu'en télétravaillant un jour par semaine, un automobiliste parisien «économiserait 166 euros».

Londres, première ville la plus embouteillée

A titre de comparaison, à Londres, en Angleterre – la ville la plus embouteillée du monde, selon le TomTom Traffic Index – les automobilistes mettent 36 minutes et 20 secondes pour parcourir 10 km. Soit 325 heures dans les embouteillages en 2022, et plus de 13 jours cumulés sur un an. Dont 139 heures passées à l'arrêt total en raison de ces bouchons.

De fait, le centre-ville de Londres tient en 2022 le record de la vitesse moyenne la plus faible : sur l'année, il fallait en moyenne plus de 36 minutes pour parcourir 10 kilomètres (25 km/h). Lors des heures de pointe en semaine, la vitesse moyenne dans le cœur de la capitale britannique était de 14 km/h.

A savoir qu'entre Londres et Paris, on trouve neuf villes dont deux en Inde : Bengalore (Inde), Dublin (Irlande), Sapporo (Japon), Milan (Italie), Pune (Inde), Bucarest (Roumanie), Lima (Pérou), Manille (Philippines) et Bogota (Colombie).

Et avec un temps moyen d'embouteillages en baisse, Paris fait office d'exception puisque, dans le reste du monde, les temps moyens de trajet sont en hausse dans 62 % des villes (242 sur 389), selon l'Index. Un constat qui s'explique notamment, d'après TomTom, par le fait que «les salariés ont été nombreux à reprendre le chemin des bureaux» en 2022.