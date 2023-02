Emily in Paris : la série a changé la vision qu'avaient les Américains de la capitale française, selon une étude

Il y a un avant, et un après. Il y a ceux qui ont regardé la série et les autres. En bien ou en mal, la vision qu'ont les Américains de Paris a profondément évolué une fois qu'ils ont visionné Emily in Paris, selon une étude Ifop dévoilée ce mardi 14 février.

La série, qui présente un Paris sublimé et fait l'éloge de l'art de vivre à la française a eu un vrai impact sur ce que pensaient les Américains de celle-ci, puisque selon l'étude Ifop réalisée pour le site d'information Bonjour New York, 86 % de ceux qui ont visionné Emily in Paris ont une bonne image de la capitale française, contre 67 % pour ceux qui n'ont pas regardé la série.

Une image magnifiée...

Un point de vue d'autant plus marqué quant à la question : «aimeriez-vous vivre en France ?». A cette question, seulement un quart des Américains qui n'ont pas vu la série répondent oui, contre plus de la moitié (54%) pour ceux qui l'ont regardée.

Même chose du côté de l'apparence. Les Américains adeptes de la série estiment à 76 % que la plupart des Français s'habillent avec élégance dans leur vie de tous les jours, alors qu'ils ne sont que 46 % pour ceux qui ne connaissent pas Emily in Paris.

La plupart des Américains qui ont regardé pensent d'ailleurs Paris est une vile propre (78 %), sans rats ou presque (53 %) et sans personnes à la rue (46 %), contre 61 %, 23 % et 20 % pour ceux qui n'ont pas visionné la fameuse série Netflix, connue pour offrir une vision idéalisée de la vie parisienne.

...et des clichés bien tenaces

A contrario, le visionnage d'Emily in Paris a largement écorné la vision qu'avaient les Américains du travail en France. Car si par exemple, 17 % des Américains qui n'ont pas vu la série pensent que les salariés français ne sont pas travailleurs, ils sont désormais 41 % pour ceux qui ont regardé Emily in Paris.

De même, ils sont 35 % à penser que les Français font beaucoup grève parmi ceux qui n'ont pas vu la série et du côté de ceux qui ont vu la série, ils sont désormais plus de la moitié (51 %) à le penser. Ou 33 % à penser que les Français peuvent arriver tard le matin au travail, contre 48 % du côté des aficionados de la série.

Des clichés qui concernent également la vie sexuelle et sentimentale des Français. Puisque si 40 % des Américains qui n'ont pas vu pensent qu'il est «admis socialement» d'avoir des relations sexuelles avec un autre que son conjoint, cette part passe 56 % pour ceux qui ont visionné la série.

Reste à savoir si les Américains qui viennent visiter Paris sont déçus lorsqu'ils arrivent dans la Ville lumière, pas spécialement nous répond l'étude. En effet, 89 % de ceux qui ont visité la capitale française ces 10 dernières années estiment que l'image que la série Emily in Paris renvoie de Paris est proche de la réalité.