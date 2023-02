Hautes-Pyrénées : un base-jumper trouve la mort en tombant d'une falaise

Ce mardi 14 février, un amateur de base-jump, une discipline du parachutisme qui consiste à sauter depuis une falaise, a perdu la vie dans le massif du Pibeste dans les Hautes-Pyrénées. Le corps du Vendéen de 44 ans a été retrouvé le lendemain matin par les secours.

Le monde du base-jump est à nouveau en deuil. Les secouristes du poste CRS de Gavarnie (Hautes-Pyrénées) ont été alertés de la disparition d'un base-jumper, ce mardi 14 février, par ses proches qui n’arrivaient pas à le joindre après sa sortie en montagne. Issue du parachutisme, le base-jump consiste à sauter en parachute d’un point en hauteur.

Avec l’aide d’un hélicoptère, les autorités ont repéré le véhicule du sportif dans le massif du Pibeste. Après plusieurs heures de recherches dans le secteur alentour, le corps sans vie de l’homme a été retrouvé le lendemain vers 10h du matin au pied d’une falaise.

Selon les secouristes, la victime originaire de Vendée aurait commis plusieurs erreurs lors de son saut et serait mort sur le coup après avoir chuté d’une falaise de 30 à 50m.

Dans la région, des accidents similaires se sont déjà produits. Un homme s’est grièvement blessé en Haute-Ariège en mars 2021 et une autre personne, dont le parachute ne s’était pas ouvert, est décédée après avoir sauté du viaduc de Millau en novembre dernier.

Une activité très risquée

Le base-jump est donc une activité sportive qui n’est pas sans risques, voire extrêmement dangereuse si elle n’est pas maîtrisée. Il est donc fortement recommandé de se renseigner sur les conditions de sécurité et de suivre une formation pour réduire au maximum les risques d’accident.

Malgré ces précautions, on dénombre près d’une trentaine de morts par an dans le monde alors que la discipline est régulièrement pratiquée par 8 à 10.000 personnes sur la planète (dont environ 300 en France). À ce jour, près de 400 personnes sont décédées dans un accident de base-jumping depuis 1981.

En 2018, le site américain Best Health Care Degrees a publié une infographie qui explique statistiquement quelle chance nous avons de mourir en pratiquant un sport. Et le résultat est sans appel : le base-jumping (1,6% de chance de mourir à chaque saut) fait partie des pratiques les plus dangereuses de la planète. En comparaison, le pourcentage de chance de mourir d’un saut en parachute d’un avion est de 0.001% (1 mort tous les 101.083 sauts en moyenne).