Marion Maréchal : «La Nupes confond le Parlement avec l'amphi de Nanterre et une AG étudiante»

Evoquant l’examen à l’Assemblée nationale du texte sur la réforme des retraites, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, a vivement critiqué l’attitude des députés de la Nupes.

Invitée de la Matinale de CNEWS, Marion Maréchal s'est dite, «consternée par ce qu’il se passe aujourd’hui à l’Assemblée nationale». La numéro 2 du parti d'Éric Zemmour a estimé que, «la Nupes confond le Parlement avec l’amphi de Nanterre et une assemblée générale étudiante.»

Une mauvaise attitude qui selon elle, a pour «seul mérite», d'avoir uni les députés des autres partis. Les élus de la Nupes ont fait «en sorte que les LR, les LREM et le Rassemblement national chantent ensemble la Marseillaise dans l’hémicycle», a ironisé Marion Maréchal.

Un hymne que l'ancienne députée FN chante «volontier» mais qui résonne à l'Assemblée nationale parce que les députés de la Nupes «font les zouaves toute la journée» a-t-elle déploré.

Une «occasion manquée» de débat

Une ambiance de travail délétère qui pour «la question des retraites est une occasion manquée», a estimé Marion Maréchal. Et d’ajouter : «on a aujourd’hui une majorité relative, ce qui pouvait laisser espérer que le débat se joue davantage à l’Assemblée, que ces débats soient plus riches, plus denses, que l’on ait une recherche de consensus plus large ce qui n’a pas été le cas dans nos institutions depuis longtemps et on voit bien que c’est exactement l’inverse qui se passe.»

C’est-à-dire que «l’Assemblée est caricaturale» a-t-elle martelé réagissant aux propos de sa tante, Marine Le Pen, qui a déclaré que le Palais Bourbon se transformait en ZAD. Une situation que l’ancienne députée a estimé être «revendiquée par la Nupes» et qui a nui à la réforme des retraites.

«On attendait beaucoup du débat parlementaire» a rappelé Marion Maréchal et qu’il permette de progresser «dans la recherche d’une politique de natalité, d’une politique d’emplois et de réindustrialisation dans une politique d’économie sur l’immigration, qui ruine notre Etat-providence, et tout cela n’a pas pu être abordé vraiment sérieusement parce que le débat est gâché» a-t-elle conclu.