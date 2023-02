JO 2024 : des billets «pour tous les sports à tous les tarifs» bientôt de nouveau disponibles

Si de nombreuses personnes ont récemment fait part de leur déception face à l'impossibilité d'acheter des places, pour aller voir les épreuves qu'ils souhaitaient lors de la première phase de billetterie des JO de Paris 2024, ils ont encore une chance d'obtenir ce qu'ils veulent.

Pas de panique, il reste encore de nombreuses places pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Que les déçus se rassurent : s'ils n'ont pas obtenu satisfaction – soit parce qu'ils n'ont pas été tirés au sort, soit parce que les places qui les intéressaient avaient déjà été écoulées –, ils pourront toujours s'inscrire à la deuxième phase de billetterie. Celle-ci ouvrira l'accès aux places vendues à l'unité.

Dans moins d'un mois, dès le 15 mars et jusqu'au 20 avril, il sera en effet à nouveau possible de s'inscrire au tirage au sort, qui aura lieu dans la foulée pour tenter d'obtenir un créneau d'achat de 48h. Deux jours pendant lesquels le tiré au sort pourra acquérir des places, vendues cette fois-ci à l'unité. De quoi donner une seconde chance à ceux qui n'auraient pas eu satisfaction.

Victime de son succès, la billetterie pour les JO de Paris 2024 est en effet vivement critiquée depuis quelques jours, alors que les billets pour plus de 8 sports – tels que l'escrime, l'escalade, le BMX ou encore le triathlon – ne sont déjà plus disponibles à la vente, et que les billets pour aller voir un certain nombre d'autres disciplines «phares» des JO comme l’athlétisme ou la natation sont accessibles à des prix très élevés.

Une deuxième phase de 7 millions de billets

«Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les packs, rendez-vous du 15 mars au 20 avril pour les inscriptions au tirage au sort des billets à l'unité», a confirmé Michaël Aloïsio, porte-parole de Paris 2024 et directeur de cabinet du président du Comité d'organisation des JO (Cojo) Tony Estanguet, qui explique que les créneaux de vente commenceront ensuite à partir du jeudi 11 mai, avec des billets «pour tous les sports à tous les tarifs».

Car c'était bien ce qui était prévu : tous les billets, y compris ceux des sports déjà épuisés, «n'ont pas été mis en vente lors de cette première phase», rappelle Paris 2024, qui répond ainsi aux déçus : «ceux qui veulent des billets pour ces sports pourront tenter leur chance lors de la deuxième phase de vente au détail». Dès le 11 mai, près de 7 millions de billets seront alors mis en vente, couvrant «100 % des sessions sportives», promet Paris 2024.

Au total, ce sont environ 10 millions de billets qui seront vendus pour les JO, auxquels s'ajoutent 3,5 millions d'autres places mises en vente pour les Jeux Paralympiques. Les recettes de billetterie prévues doivent rapporter près de 1,4 milliard d'euros, hospitalités (packages haut de gamme) comprises, soit le tiers du budget du Cojo, qui est de 4,4 milliards d'euros.