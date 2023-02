JO 2024 : 185 km de voies seront réservées aux personnes accréditées durant l'événement

C'est une information capitale passée un peu inaperçue parue dans un décret daté de mai 2022. Pas moins de 185 km de voies seront réservées aux personnes accréditées durant les JO de Paris 2024.

Les automobilistes franciliens risquent d'être fortement contraints dans leurs déplacements pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En effet, selon un décret gouvernemental «fixant la liste des voies et portions de voies réservées à certains véhicules pour les JO», pas moins de 185 km de voies, normalement dédiées à la circulation routière, pourraient être «réservées» aux seules personnes accréditées.

7 départements sur 8 concernés

Au total, une vingtaine de communes franciliennes sont concernées, parmi lesquelles Paris, avec la partie nord du périphérique mais aussi une grande partie de son hyper-centre, mais aussi Saint-Denis où se trouve le Stade de France ou encore Le Bourget (93) autour de l'aéroport. Même chose dans le quartier d'affaires de La Défense, où les villes de Nanterre, Puteaux et Courbevoie (92) seront également touchées.

En plus des trois-quarts du périphérique parisien, ce réseau privatisé comprendra également d'importants tronçons de l'A1 entre l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le Val d'Oise (95) et la porte de la Chapelle, à Paris par exemple, mais aussi de l'A86, de l'A4, de l'A12, de l'A13 ou encore de la N13, au niveau de la porte Maillot, à Paris.

Dans le centre de la capitale, en plus du quartier des Champs-Elysées (8e) et de la porte Maillot (17e), on trouvera également la place Charles de Gaulle et les rues qui en découlent comme l'avenue de la Grande Armée, mais aussi le quartier de la tour Eiffel, les quais rive droite comme rive gauche, l'avenue Bosquet (7e) devant l'Ecole Militaire ou encore la place de la porte d'Auteuil et celle de la porte Molitor (16e).

Ce réseau a été confirmé par le «comité stratégique des mobilités JOP» cette semaine, selon une information du Parisien, afin de créer une voie pour les 200.000 athlètes, délégations et autres officiels accrédités durant l'événement, mais celle-ci ne sera pas isolée du reste de la circulation routière. Cette fameuse «voie olympique» sera seulement matérialisée par des «panneaux à messages variables», selon le décret.

Le décret applicable du 1er juillet au 15 septembre

Le document stipule également que l'ensemble de ce réseau de voies sera réservé «du 1er juillet au 15 septembre 2024», c'est-à-dire durant tout l'été et bien au-delà des seules dates de compétitions. Des voies qualifiées de «dynamiques», «mises en service quotidiennement pendant toute la durée des JO, qui seront activées en fonction des conditions de trafic et du calendrier des compétitions à l'aide de panneaux à messages variables», précise le décret.

Reste à savoir si elles seront «réservées» 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou juste en journée. En théorie, elles pourraient n'être activées que de 6h du matin à minuit pendant la période des JO et être complètement désactivées entre la période des Jeux Olympiques – du 26 juillet au 11 août 2024 – et celle des Jeux Paralympiques – du 28 août au 8 septembre 2024 – mais rien n'est formulé à ce stade.

Rien de concret non plus concernant ce qui sera mis en place pour s'assurer que ces voies réservées soient bien respectées, mais à ne pas douter que le nombre important de policiers présents sur le territoire francilien à ces dates saura dissuader les automobilistes les plus farouches. Pour l'instant, il est seulement question de positionner 5 radars de contrôle sur le périphérique.