Éric Woerth sur la grève du 7 mars : «Bloquer le pays c'est une drôle d'idée»

Alors que huit syndicats appellent à mettre «la France à l’arrêt» le 7 mars contre la réforme des retraites, le député Renaissance Eric Woerth a dénoncé sur CNEWS cette volonté de «bloquer le pays».

Invité de CNEWS ce jeudi 23 février, le député Renaissance de l'Oise, Eric Woerth, s'est interrogé sur la volonté des syndicats à mettre «la France à l'arrêt» le 7 mars prochain pour protester contre la réforme des retraites. Selon lui, «cette idée de bloquer le pays est une drôle d'idée».

«Bloquer un pays parce que le gouvernement souhaite sauvegarder le modèle de retraites, et surtout dans un pays qui est soumis à beaucoup d'incertitude [...]», ça n'a pas vraiment de sens, a-t-il déploré.

Au micro de Laurent Ferrari, Eric Woerth a également fait part de son inquiétude quant aux motivations des manifestants : «ils se trompent. Ils ne savent pas, ou il ne veulent pas savoir, que c'est la garantie du versement d'une retraite à leurs propres enfants, et aux enfants de leurs enfants».

Mardi, les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont réaffirmé leur volonté de mettre «la France à l'arrêt», promettant de faire de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. L'intersyndicale souhaite que cette journée soit «la plus forte» depuis le début du mouvement le 19 janvier.