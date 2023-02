Salon de l'agriculture 2023 : 5 bonnes raisons de se rendre sur place

Le Salon international de l’agriculture fait son grand retour avec une 59e édition qui s'ouvre ce samedi 25 février et jusqu’au dimanche 5 mars à Paris, Porte de Versailles. Les visiteurs pourront y découvrir près de 2.500 animaux, les meilleurs produits régionaux, mais aussi des entreprises innovantes au service de l’agriculture. Cette année, l’égérie 2023 est une jolie vache de Salers prénommée Ovalie.

Une édition spéciale. Ce samedi 25 février, la 59e édition du Salon de l’agriculture ouvre ses portes à Paris. Pendant huit jours, les visiteurs pourront découvrir les métiers de l’agriculture et de l’élevage, de la culture et de la gastronomie, depuis la métropole jusqu’en Outre-mer, tout en observant les quelques 2.500 animaux qui feront le déplacement jusqu’à la Porte de Versailles. Le tout dans un contexte de guerre en Ukraine, qui met en avant les problématiques de souveraineté alimentaire et d’inflation. Voici 5 raisons qui justifient une visite.

Les animaux

Cette année, pas moins de 2.500 animaux se sont déplacés jusqu’à Paris, parmi lesquels huit espèces seront représentées dans le Grand Concours Général Agricole : asins, bovins, caprins, équins, ovins, porcins, chiens et chats. Mais c’est bien la vache Ovalie qui sera la vedette du salon. Avec sa robe acajou sans tache, son museau rosé et ses cornes fines, cette vache de Salers sera mise à l’honneur pour cette édition 2023. Sa petite particularité : elle sera accompagnée de ses deux génisses, les jumelles Utopie et Utopia, nées en janvier dernier et dont les noms ont été choisis sur les réseaux sociaux par les followers du Salon.

Les produits régionaux

Comme chaque année, le Salon de l’agriculture propose des rencontres avec les producteurs, la découverte des savoir-faire, et la dégustation des meilleurs produits de métropole et d’Outre-mer au sein d’un véritable marché de produits et de saveurs. Dans le détail, les Pavillons 3 et 7.1 seront réservés aux 13 régions de métropole, le Pavillon 5.2 aux 9 collectivités, départements et régions d’Outre-mer et enfin le Pavillon 5.1 à l’international.

Les nouvelles technologies

C’est désormais un incontournable : le Salon international de l’agriculture réunit à chaque édition tout un écosystème très dynamique d’entreprises et de start-ups innovantes, venues présenter leurs produits et faire la démonstration de leurs expertises numériques auprès de futurs partenaires ou clients issus du monde agricole. Au programme cette année : intelligence artificielle, robots, ou encore drones.

AGRI’RECRUTE et AGRI’PRO

Le Salon de l’agriculture c’est aussi un repère important pour les visiteurs à la recherche d’informations précises et d’accompagnement personnalisé dans leur parcours professionnel lié au monde agricole. Une fois de plus, le dispositif AGRI’RECRUTE sera installé au Pavillon 4 pour présenter les métiers agricoles de demain, et offrir toutes les informations nécessaires sur la formation, la transmission et l’installation dans le secteur. Par ailleurs, les visiteurs professionnels venus de France et de l’international seront également reçus dans les Pavillons 1, 2.2, 4 et 6, à travers le dispositif AGRI’PRO.

SOUTENIR LA PROFESSION

Alors qu’une guerre s’est à nouveau déclarée en Europe, elle entraîne avec elle d’importantes répercussions sur le monde agricole, notamment à travers la crise de l’énergie, les pénuries alimentaires et l’inflation. En effet, la Russie et l’Ukraine produisent 15% du blé mondial et plus de 70% de l’huile de tournesol, et l’Ukraine à elle seule fournit chaque année 15% du maïs mondial. Les réductions d’exportations ou les difficultés d’approvisionnement se ressentent donc immédiatement dans les pays importateurs, y compris en France. Par ailleurs, depuis le début du conflit, les prix de l’énergie, des engrais et des céréales ont également augmenté de 20 à 30%. Les professionnels de l’agriculture, comme les consommateurs sont donc impactés.

Offrir une grande visibilité au Salon peut donc contribuer à mettre la lumière sur ces problématiques et à soutenir un secteur en grande difficulté, tout en passant un bon moment dans une ambiance conviviale et de partage.