Affaire Pierre Palmade : «Il a été baigné dans cette piscine de stupéfiants», témoigne l'humoriste Patrick Adler

Patrick Adler a fréquenté Pierre Palmade, il y a plusieurs dizaines d'années dans l'émission «La Classe», sur France 3. Dans L'heure des Pros, l'humoriste est revenu sur l'affaire qui implique son ancien coéquipier, mais également sur la banalisation de la consommation de cocaïne à l'époque, où «cela faisait partie intégrante des codes de ce métier».

Patrick Adler, humoriste et ancien proche de Pierre Palmade, était l’invité de Pascal Praud ce vendredi 24 février. Une occasion pour lui de revenir sur le passé de l'humoriste, et ses nombreuses dérives. Et notamment sa consommation de stupéfiants.

Patrick Adler a notamment rappelé qu'«un de ses managers, qui a fait un bouquin là-dessus, qui était dans la "chnouf" donc Pierre a été baigné dans cette piscine de stupéfiants».

De même, il a confié à l'antenne de CNEWS, être intervenu, «mais que voulez-vous faire par rapport à un garçon qui pense qu'il a comme viatique la célébrité». Et d'ailleurs, la consommation de cocaïne «faisait partie intégrante des code de ce métier», a rappelé Patrick Adler. Cet humoriste et imitateur avait rencontré Pierre Palmade à l'époque de l'émission La Classe, anciennement diffusée sur FR3 puis France 3.

Depuis le 17 février dernier, Pierre Palmade est assigné à résidence sous surveillance électronique à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif dans un service d'addictologie. Sept jours plus tôt, le comédien, testé positif à la cocaïne, avait percuté un autre véhicule sur une route départementale de Seine-et-Marne, faisant trois blessés graves : un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte de six mois et demi, qui a perdu son enfant à naître.