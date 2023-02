Paris : après l'agression d'un agent de sécurité mi-janvier, le stade Max-Rousié va rouvrir ce lundi

Un mois et demi après l'agression d'un agent de sécurité du stade Max-Rousié, dans le 17e arrondissement de Paris, l'enceinte sportive va pouvoir rouvrir ses portes ce lundi 27 février. Un accord a été trouvé avec les agents inquiets pour leur sécurité.

Les agents de la Ville qui travaillent au stade Max-Rousié (17e) avaient fait valoir leur droit de retrait, à la suite de l'agression de l'un de leur collègue le 13 janvier dernier. Après plusieurs semaines de discussions, un accord a finalement été trouvé pour rouvrir le stade au public, tout en garantissant la sécurité des agents.

Renforcement de la présence policière

Concrètement, la décision a été prise de renforcer la présence policière autour du site, notamment aux horaires de fermeture. Dès 17h, des agents de la police municipale seront donc présents sur site, tandis que la police nationale a pour ordre de renforcer cette présence par des patrouilles régulières.

Si besoin, les agents de la Ville qui travaillent dans le stade pourront demander à être raccompagnés au métro le plus proche, selon les informations du Parisien. En outre, un maître-chien et un vigile supplémentaires ont été recruté, pour que des rondes – réalisées par des agents de sécurité privé – soient effectuées plus souvent.

«Ce qui porte à six le nombre d'agents de sécurité privée qui veillent sur le stade», précise le cabinet du maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour écouter et prendre en compte les désidératas des agents.

Au total, pas moins de 200.000 euros seront engagés chaque année dans la protection de cette importante infrastructure, située le long du périphérique au niveau de la porte de Saint-Ouen, et de ses usagers. Ce qui en fait le site le mieux doté en la matière.

Une «réouverture très attendue»

«La police municipale de Paris est mobilisée avec la police nationale, pour renforcer la sécurité des agents et des usagers de l’équipement sportif Max-Rousié», s'est d'ailleurs félicité l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité Nicolas Nordman, ce vendredi.

Heureux de la rouverture très attendue du stade Max Rousie #Paris17 qui accueillera à nouveau petits et grands dès lundi prochain. #Sport pic.twitter.com/IoPf3xDYqs — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) February 21, 2023

Pour le maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard, c'est un véritable «soulagement» d'abord pour les 67 structures sportives qui utilsent le stade mais aussi pour les 20 écoles dont les élèves venaient pratiquer du sport dans cette enceinte.

Et pour s'assurer que ce nouveau dispositif fonctionne, l'élu parisien annonce la création d'un «comité de suivi des mesures prises pour la sécurité des agents/usagers», qui se réunira dès la «fin de semaine prochaine» après la réouverture «très attendue» ce lundi et ce, «toutes les semaines dans un premier temps».