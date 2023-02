Salon de l’agriculture : sécheresse, inflation, Mercosur… ce qu’il faut retenir des déclarations d'Emmanuel Macron

Le Salon de l’agriculture débute ce samedi à Paris. Emmanuel Macron a entamé sa visite pour une rencontre avec les acteurs de la filière. L'occasion pour le chef de l'Etat de faire plusieurs annonces pour épauler un secteur en difficulté.

Rendez-vous incontournable de la filière agricole, des nombreux professionnels de l’élevage, des cultures, de la pêche et de l’industrie agroalimentaire attendaient avec impatience la venue sur le Salon de l'agriculture du chef de l'Etat. En visite toute la journée, Emmanuel Macron a tenté de rassurer le secteur en annonçant d'ores et déjà une série de mesures.

Un «plan de sobriété» sur l’eau

En pleine inquiétude sur la sécheresse qui gagne le territoire, Emmanuel Macron a appelé à «un plan de sobriété sur l'eau» sur le modèle de la «sobriété énergétique», en évoquant «la fin de l'abondance».

«On sait qu'on sera confronté comme on l'était l'été dernier à des problèmes de raréfaction (d'eau): plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça», a expliqué le chef de l'Etat, qui a appelé à «mieux récolter l'eau de pluie», à «avoir moins de fuites dans les réseaux d'eau» et à «mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usagers», notamment en «continuant de produire et d'investir sur des rétentions collinaires».

Emmanuel Macron : «La nation France doit mieux réutiliser son eau, mieux répartir l'utilisation qu'elle fait de l'eau potable. On doit tous faire attention, parce que c'est la fin de l'abondance»

«Il faut que tous, nous - citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs - (fassions) attention cette ressource qui devient rare» et «qu'on aille vers des comportements de sobriété dans nos pratiques», a encore exhorté le président de la République. Car, le pays vient de connaître une période de sécheresse de plus d'un mois, un record en hiver.

Hausse des prix et grande distribution

Autre gros dossier sur la table : l'inflation et la grande distribution. En marge de sa visite, Emmanuel Macron a appelé les groupes de grande distribution à contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires.

Emmanuel Macron : «Le ministre de l'Agriculture va apporter une planification où il va donner une visibilité et accompagner les gens»

Alors qu'il venait de discuter longuement avec des éleveurs, le chef de l'Etat a expliqué que «ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, ce sont les distributeurs», mettant ainsi en avant notre «agriculture de qualité » et « une alimentation de qualité a un prix et une valeur».

Accord commercial UE/Mercosur

Emmanuel Macron a également prévenu qu'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ne serait «pas possible» s'ils ne respectaient «comme nous les accords de Paris [sur le climat] et s'ils ne respectent pas les mêmes contraintes environnementales et sanitaires qu'on impose à nos producteurs». Ajoutant : «quand on impose à nos producteurs des contraintes, on doit les imposer à l'alimentation qu'on importe, ce qu'on ne fait pas assez au niveau européen».

Un accord a été conclu en 2019 entre l'UE et le Mercosur, après plus de 20 ans de difficiles négociations, mais il n'avait pas été ratifié, notamment en raison d'inquiétudes en Europe sur la politique environnementale de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. Toutefois, le ton a changé à la faveur du retour au pouvoir du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Au début de cette année, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a affirmé que l'UE espérait signer l'accord d'ici au mois de juillet. Les agriculteurs français et les éleveurs bovins en particulier redoutent cependant de voir affluer sur le marché européen davantage de denrées agricoles sud-américaines soumises à des standards de production moins exigeants. Par exemple : le Brésil, à la différence de l'UE, n'a ainsi pas banni des rations animales les antibiotiques activateurs de croissance.