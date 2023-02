Bas-Rhin : le niveau 2 du plan grand froid déclenché après des températures ressenties à -10° C

La préfecture du Bas-Rhin a déclenché le niveau 2 du plan grand froid, ce dimanche 26 février, alors que des températures ressenties ont atteint les -10 °C dans certaines zones. Météo France a également placé le département en vigilance jaune.

Un froid glacial. Avec un vent sensible de secteur de Nord, les températures ressenties ont atteint aujourd'hui par endroit les -10°C dans le Bas-Rhin. Des températures qui justifient le passage du département en vigilance jaune jusqu'au lundi 27 février à midi, ainsi que le déclenchement du niveau 2 du plan grand froid.

Dans le détail, le niveau 2 du grand plan froid prévoit l’ouverture de places de mise à l'abri dans un gymnase sur orientation du 115, l’extension des horaires des maraudes le soir, l’extension des accueils de jour afin de permettre les repérages des publics en difficulté et, enfin, une mobilisation des services de police, de gendarmerie et de secours pour le repérage des personnes vulnérables.

Éviter au maximum les sorties

Par ailleurs, dans un communiqué, la préfecture a indiqué des recommandations à suivre : éviter les expositions prolongées au froid et au vent ainsi que les sorties le soir et la nuit. Et, pour les personnes sensibles ou fragilisées, ne sortir qu'en cas de force majeure, éviter l'isolement prolongé et rester en contact avec son médecin.

Enfin, ceux qui doivent prendre la route sont invités à s'informer de l'état des routes, rester en contact avec les personnes sensibles de leur entourage et respecter les consignes des autorités diffusées par la radio, la TV et Internet.

De son côté, la préfecture du Haut-Rhin a également déclenché, à compter du samedi 25 février 2023, le plan grand froid niveau 2, en prévision des températures négatives qui devraient perdurer jusqu’au week-end prochain dans le département, selon Météo France.

Toute personne en situation de détresse doit être signalée au 115, service d'appel d'urgence gratuit