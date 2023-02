Henri Guaino : dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, «nous ne sommes pas le camp du bien»

L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, était l'invité du Grand Rendez-vous, ce dimanche 26 février, sur CNEWS. Il s'est notamment exprimé sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, soulignant que «tous les protagonistes» du conflit étaient «responsables».

«Nous, Occidentaux, avons notre part de responsabilité». C'est ce qu'a affirmé Henri Guaino, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, ce dimanche 26 février, dans le Grand Rendez-vous, sur CNEWS, à propos du conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'ancien député des Yvelines estime également que «tous les protagonistes» du conflit «sont responsables» de son déclenchement.

«La responsabilité de déclencher le conflit incombe à la Russie. Mais, nous ne sommes pas arrivés là par hasard, ce n'est jamais vrai. Il n'y a jamais qu'un seul coupable, qu'un seul responsable. Tous les protagonistes sont responsables», a-t-il déclaré sur le plateau de Dimitri Pavlenko.

Le membre des Républicains a comparé le conflit russo-ukrainien à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, qui se sont déclenchées parce que «tous les Européens avaient mis en place une machine infernale». «Il faut remonter beaucoup plus loin pour la [Seconde Guerre mondiale], à la Grande Guerre, aux traités qui ont suivi, à ce qu'on a fait subir à la société allemande qui a appelé le nazisme, et pendant 5 ans, nous n'avons rien fait».

Henri Guaino a rappelé qu'il était «important» de renvoyer chacun à sa part de responsabilité pour comprendre que «nous ne sommes pas dans le camp du bien». «Si on se croît être le camp du bien, nous pouvons tout nous permettre. Et si l'autre en face pense la même chose, vous pouvez imaginer où nous allons».

Pour rappel, le vendredi 24 février a signé le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le président Emmanuel Macron a déclaré aux Ukrainiens que «la France se tient à [leurs] côtés. A la solidarité, à la victoire et à la paix».