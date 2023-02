Voici la ville où l'on vit le mieux en France en 2023

Le Journal du Dimanche (JDD) a dévoilé, ce dimanche, le Top 500 des villes et des villages où il fait bon vivre en France. Près de 200 critères ont été compilés pour établir ce classement. Il ressort que la ville d'Angers (Maine-et-Loire) arrive en tête.

Si vous souhaitez déménager, ce classement peut vous intéresser. Selon le Top 500 des villes et villages où il fait bon vivre en France, dévoilé par le JDD ce dimanche 26 février, Angers, dans le département du Maine-et-Loire, a été élue la ville de plus de 2.000 habitants où l'on vit le mieux.

Et ce n'est pas la première fois. En 2022 déjà, la cité angevine avait pris la tête de la course devant Annecy (Haute-Savoie) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Cette année, Angers devance les trois villes basques de Bayonne, de Biarritz et d'Anglet, et de la Rochelle. Et les villes de Lorient, Annecy, Rennes, Brest et Le Mans figurent également dans le Top 10.

Chaque année, ce palmarès classe plus de 34.000 villes et communes de France selon un très grand nombre de critères, répartis en différentes catégories. A savoir la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, les commerces et services, la protection de l’environnement, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs et l'attractivité immobilière.