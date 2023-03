Disparition de Leslie et Kevin : le principal suspect mis en examen pour enlèvement et séquestration

Le premier homme suspecté d'être impliqué dans la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trimpat a été mis en examen pour enlèvement et séquestration ce jeudi 2 mars.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trimpat. Le premier suspect, qui avait été arrêté au domicile de son père et placé en garde à vue mardi, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration ce jeudi.

Cet individu, Tom T., avait été présenté à un juge d’instruction ce jeudi, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin décembre pour «enlèvement, détention ou séquestration».

Des incohérences dans ses propos

Le jeune homme est l’ami qui devait héberger Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, la nuit du 25 au 26 novembre, quand ils ont disparu à Prahecq (Deux-Sèvres), bourg de 2.000 âmes proche de Niort.

Si le suspect avait participé à une battue organisée le 5 janvier à Prahecq par la famille de Kevin Trompat, certains points ont fait réagir les enquêteurs.

En effet, ils ont, selon Le Courrier de l’Ouest, relevé des incohérences entre les déclarations de cette personne, qui avait déjà été entendue comme témoin, et le relevé de ses communications téléphoniques.

Selon les informations du Parisien, il serait repassé à Prahecq durant la soirée chez l'ami qui recevait le couple à dîner, et aurait échangé des SMS avec Leslie Hoorelbeke jusque tard dans la nuit, alors qu’il avait indiqué être parti chez son frère «et à une soirée techno».

Dans le cadre de cette affaire, deux autres personnes ont également été interpellées. Selon une source policière à CNEWS, il s'agirait d'un proche du couple et d'une de leur connaissance, tout deux connus pour des affaires liées au trafic de drogue.