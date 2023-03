Disparition de Leslie et Kevin : un troisième suspect en garde à vue

Une troisième personne a été interpellée puis placée en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, survenue dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022.

Le travail des enquêteurs se poursuit, jour après jour. Un troisième individu a été placé en garde à vue ce jeudi 2 mars.

Selon le Parisien, qui a révélé l'information, le nom de cette personne placée sous le régime de la garde à vue, aurait été communiqué par un des autres suspects, déjà placés en garde à vue dans cette affaire.

L'homme est, d'après nos informations, connu pour des affaires de stupéfiants. Les enquêteurs se seraient d'ailleurs rapprochés d'une piste sur fond de trafic de drogue, dans leurs scénarios permettant d'expliquer la disparition de Leslie et Kevin, en novembre dernier.

Les expertises scientifiques sont en cours, suite aux diverses perquisitions menées par les gendarmes, qui avaient notamment saisi les vans de Tom T. et Nathan B., respectivement premier et deuxième suspects interpellés et placés en garde à vue.

Selon le procureur de la République à Poitiers, Tom T., qui devait héberger le couple la nuit des faits, était entendu ce jeudi 2 mars. Il a été mis en examen par un juge d'instruction en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin décembre pour «enlèvement, détention ou séquestration».