Morts au travail : une marche blanche à Paris ce samedi

En 2021, au moins 645 personnes sont mortes au travail. Pour alerter le ministère du Travail face à ces décès précoces, un collectif des familles des victimes organise une marche blanche à Paris ce samedi 4 mars.

A l'appel du «Collectif familles : Stop à la mort au travail», une marche blanche en mémoire des victimes d’accidents du travail est organisée à Paris ce samedi 4 mars. Le rendez-vous est donné à 14h au Square d'Ajaccio dans le 7e arrondissement parisien.

Qui sommes-nous ?



Des familles endeuillées par la perte d'un proche#Mortautravail Morts silencieuses. Évitables et conséquence de la course à la rentabilité et au profit. Le 4 mars nous irons au ministère du travail faire entendre nos voix. #marche04mars #Stopàlamortautravail pic.twitter.com/JMOk4iLWIY

— Collectif Familles : stop à la mort au travail (@CollectifStop) February 19, 2023