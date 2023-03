Réforme des retraites : les routiers appellent à la grève dès ce dimanche soir

La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique appelle les routiers à commencer la grève dès ce dimanche soir. Une grève générale est prévue le mardi 7 mars.

La 5e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites devait déjà être «une journée noire». Les principaux syndicats français se disent prêts à mettre la France «à l'arrêt» ce mardi 7 mars, mais cela pourrait commencer plus tôt pour les transporteurs routiers.

La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique appelle les conducteurs routiers à «se mettre à l'arrêt à partir du dimanche soir 5 mars 22h00». FO/UNCP appelle également à reconduire cette grève jusqu'au 7 mars.

«La contre-réforme de retraites fera prendre 2 ans fermes de vie de plus au travail»

Dans le viseur du syndicat, toujours la réforme des retraites. En effet, l'une des propositions les plus controversées est le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mais ces deux années de plus ne sont pas aux goûts de tous, et surtout pas de ceux qui ont des métiers fatigants, comme les conducteurs routiers.

Dans un communiqué, la FNTL FO/UNCP explique que «cet appel concerne la contre-réforme de retraites qui fera prendre, comme à tous les salariés de ce pays, 2 ans fermes de vie au travail. Et ceci, même si le congé de fin d'activité (CFA) est sauvé.»

Pour rappel, le ministère de la Transition écologique explique que le CFA permet le départ anticipé des conducteurs routiers comptant une grande ancienneté et l’embauche de jeunes en remplacement. [...] En prenant en compte la pénibilité particulière du travail des conducteurs routier, il répond à des considérations humaines et sociales ainsi qu'à des exigences de sécurité.»