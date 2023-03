Grève du 7 mars : quelles sont les prévisions de trafic dans les transports en commun ce mardi ?

La SNFC et la RATP ont annoncé le dépôt d'un préavis de grève pour cette journée du mardi 7 mars, en raison à l'opposition contre la réforme des retraites. Voici les prévisions de trafic d'une journée qui s'annonce perturbée.

Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé. La SNCF et la RATP ont annoncé leurs prévisions concernant les transports en commun pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue ce mardi 7 mars.

Le trafic sur les lignes A et B du RER sera maintenu à raison d'un train sur trois. De son côté, la SNCF prévoit un train sur cinq en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo.

rer a, b et lignes h, k et u

SNCF Voyageurs a annoncé dimanche dans son communiqué que les RER A et B circuleront à raison d'un train sur trois mardi. Idem pour les lignes H, K et U du Transilien.

Mardi 7 mars 2023, le trafic sera très fortement perturbé sur l'ensemble de nos lignes : TRANSILIEN, TER, TGV (INOUI, OUIGO, international), INTERCITES. Si possible, nous vous recommandons d'annuler ou de reporter vos déplacements. 1/3 — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) March 5, 2023

L'entreprise ferroviaire a d'ores et déjà précisé que l'interconnexion en gare de Paris Nord sera suspendue sur la journée.

rer c, d et lignes j, l, n et r

Concernant le RER D, les usagers devront se contenter d'un train sur cinq. Aucune circulation ne sera assurée entre Paris Austerlitz et Pontoise, ainsi qu'entre Saint-Quentin en Yvelines et la gare de Versailles Rive Gauche.

Un train sur cinq est prévu sur la ligne D du RER, avec l'interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, où aucun train ne circulera entre ces deux gares. Les lignes J, L, N et R du Transilien fonctionneront elles aussi à raison d'un train sur cinq, ce mardi.

rer e, ligne p

Le RER E sera quant à lui presque à l'arrêt en cette journée de mobilisation. SNCF Voyageurs prévoit un train sur dix, et aucune circulation entre Haussmann Saint-Lazare et Pantin.

Sur la ligne P du Transilien, aucune circulation n'est prévue sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins. Pour le reste, un train sur dix est prévu sur cet axe.

1 train sur 5 pour les ter

«Le trafic TER sera très fortement perturbé dans toutes les régions», a prévenu la SNCF qui annonce un train sur cinq en circulation. Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions. «Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’appli SNCF et sur leur site TER», précise le communiqué.

métros

De son côté, la RATP a annoncé un trafic perturbé dans le métro parisien. Si la circulation des lignes automatiques 1 et 14 est annoncée normale, la ligne 4 fonctionnera à raison de deux trains sur trois. Le trafic sur la ligne 6, lui, est maintenu à raison d'un train sur trois aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 7 mars, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro. Le trafic sera perturbé sur les réseau Bus et Tramway pic.twitter.com/nIkapzzz7j — RATP Group (@RATPgroup) March 5, 2023

Les lignes 2, 9, 5 et 10 fonctionneront à raison d'un train sur trois. Un train sur quatre est annoncé sur la ligne 7, tandis que les lignes 3, 11, 12 et 13, elles, ne seront ouvertes à la circulation que sur les heures de pointes, entre 6h30 et 9h30 puis entre 16h30 et 19h30.

bus et tramway

La RATP a prévu une circulation maintenue sur le réseau de bus avec en moyenne trois bus sur quatre. Sur le réseau de tramways, on compte en moyenne trois trains pour la plupart des lignes.