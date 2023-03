Salon de l’Agriculture : l’édition 2023 ferme ses portes ce dimanche

La 59e édition du Salon de l’Agriculture touche à sa fin ce dimanche. Une dernière journée avant le bilan pour les agriculteurs et les exposants.

Après une semaine d’exposition, le Salon de l’Agriculture 2023 s’apprête à fermer ses portes ce dimanche soir. L’heure est au bilan pour les exposants et les agriculteurs, frappés de plein fouet par divers problèmes impactant fortement leur activité. Le Salon de l'Agriculture a cependant rencontré un véritable succès auprès du grand public.

Sécheresse et inflation

Alors que la France a subi une sécheresse hivernale particulièrement rude (32 jours sans pluie, un record), les agriculteurs attendaient beaucoup de la visite du président de la République afin de revenir sur ce sujet. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d’un «plan de sobriété sur l’eau» sur le modèle du «plan de sobriété énergétique» afin de faire face à la sécheresse qui gagne le territoire français.

Concernant l’inflation, le chef de l'Etat ne s’est pas trop attardé, mais s’est rangé du côté des agriculteurs et des Français, en appelant les distributeurs à «faire un effort sur leurs marges» et mettant en avant «notre agriculture de qualité».

Utilisation des pesticides

Emmanuel Macron a également tenté de rassurer les agriculteurs concernant la législation sur l’utilisation des pesticides. Lors de sa visite, il a annoncé le lancement d’un nouveau plan visant à coordonner l’action de la France à celle de l’Union européenne. Ainsi, les productions non-françaises seront confrontées aux mêmes exigences que les productions nationales.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a tenu à préciser que les agriculteurs impactés par les nouvelles restrictions de pesticides auront accès à «des alternatives et des accompagnements».

Un grand succès auprès du public…

Même si le nombre de visiteurs pour cette édition 2023 n’est pas encore tombé, le grand public était bel et bien au rendez-vous. Les organisateurs ont été obligés de fermer les portes à 16h30 ce samedi 4 mars à cause d'une trop forte affluence, gênant la circulation dans les allées. «Fort de son succès, le Salon International de l’Agriculture ferme ses portes au public à 16h30 afin d’assurer la sécurité de toutes et tous», ont indiqué les organisateurs.

…malgré quelques couacs

Par ailleurs, cette 59e édition a vu de nombreux visiteurs abuser des boissons alcoolisées, obligeant l’organisation à prévenir les exposants et leur demander d’adapter la vente de boissons alcoolisées.

Aussi, lors de sa visite, le président de la République a été interpellé à plusieurs reprises, notamment par des militants écologistes. L’un d’entre eux, inscrit au fichier des personnes recherchées et fiché S, a été maîtrisé par les services d’ordre du chef de l’état.