Super U : des compotes rappelées dans toute la France pour un risque de patuline

Des lots de compotes bio de la marque «U» ont été rappelés à la consommation ce vendredi 3 mars en raison de la présence de patuline. Il est recommandé aux personnes en possession de ces lots de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente.

Cela peut être dangereux pour vos enfants. Des compotes bio de la marque «U», vendues dans tous les supermarchés et hypermarchés «U», font l’objet d’un rappel de produits depuis ce vendredi 3 mars.

D’après le site gouvernemental Rappel Consommateur, ces compotes pourraient contenir de la patuline,une mycotoxine, soit une substance produite par des champignons microscopiques, et ainsi présenter un risque pour la santé des enfants.

De ce fait, le rappel concerne les lots de 4 des gourdes (90 g) pomme, pomme fraise et pomme abricot ainsi que les lots de 12 des gourdes pomme.

Les produits contaminés ont pour numéro de lot L9450 (code-barres 3256226396817), L9423 (code-barres 3256226396848), L9282 (code-barres 3256226396831) et L9283 (code-barres 3256226396862). La date de durabilité minimale (DDM) est la même pour tous les lots, soit le 31 octobre 2023.

Rappel-Conso indique qu’il ne faut pas consommer ces produits, et les rapporter au point de vente afin d’obtenir un remboursement.

À noter que la présence de patuline se caractérise par l’apparition de moisissures sur des céréales, des légumineuses ou des fruits.

Selon l’Anses, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, «les espèces principales qui produisent de la patuline sont : Penicillium expansum (le plus important du point de vue sanitaire et économique) et d’autres champignons microscopiques (moisissures) comme Penicillium griseofulvum, Aspergillus clavatus et Byssochlamys nivea ainsi que sa forme asexuée (Paecilomyces niveus)».

«La patuline est reconnue pour provoquer des désordres gastro-intestinaux avec ulcérations, distensions et hémorragies, voire des perturbations de la fonction rénale, à plus forte dose», a-t-elle ajouté.