Anti-inflation : quelles sont les enseignes à avoir mis en place un panier de produits vendus à bas prix ?

Face à l'inflation, plusieurs enseignes de la grande distribution se mobilisent pour préserver le pouvoir d'achat des Français, en annonçant la mise en place de paniers de produits à prix bas.

Alors que l'inflation a atteint 6,2% sur un an en février dernier, Super U, Lidl, et plus récemment Carrefour et Intermarché ont annoncé la mise en place d'une sélection de produits à prix bas, afin de soulager les portefeuilles des consommateurs.

super u

Le 1er février dernier, Super U avait lancé son panier anti-inflation, comprenant un panel de 150 produits à prix coûtants. Cette opération avait été proposée dans «tous les Hyper U et Super U de France», soit 1.670 magasins en France, et à durée indéterminée, pouvait-on lire dans un communiqué du groupe Système U.

Dès maintenant, retrouvez 150 produits U à prix coûtant, dans tous les Hyper U et Super U de France, en magasins et sur https://t.co/YGOtpsB2UJ #CommerçantsAutrement #ValeursFortesPrixBas #PanierAntiInflation pic.twitter.com/WxR0i30Bfu — U Les Commerçants (@ULesCommercants) February 1, 2023

Cette liste se compose «des produits du quotidien les plus achetés par nos clients, comprenant à la fois des articles frais et d’épicerie, mais aussi des produits des rayons liquides, bio, entretien, beauté et santé», avait indiqué le groupe.

lidl

L'enseigne allemande avait elle aussi fait une annonce importante le premier jour du mois de février. En effet, après avoir échangé avec la ministre en charge des PME Olivia Grégoire, Lidl avait annoncé la mise en place de son panier anti-inflation.

Chez Lidl nous sommes depuis toujours engagés pour le pouvoir d'achat des Français.





En concertation avec @oliviagregoire, nous mettrons en place un panier anti-inflation avec :





Des produits du quotidien de qualité



Une rémunération équitable pour les agriculteurs français — Lidl France (@lidlfrance) February 1, 2023

Le directeur exécutif des achats et marketing de Lidl France Michel Biero avait notamment annoncé que certains «produits frais, congelés, ainsi que les produits de propreté et d'hygiène», dont des «produits bio» feraient parti intégrante de ce panier.

carrefour

Dans une interview accordée au JDD début mars, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a annoncé la mise en place d'un panier comprenant 200 articles vendus en moyenne à 2 euros, à «partir du 15 mars au 15 juin».

Le panier baptisé «essentiel et nutrition» comprendra 100 produits du quotidien (hygiène, conserves, pâtes), et 100 articles annotés d'un Nutri-Score A et B tels que «les œufs, le pain et le lait».

intermarché

Ce dimanche, c'était au tour d'Intermarché d'annoncer la mise en place de son panier anti-inflation, via un communiqué.

La liste comprend «500 produits à des prix défiant toute concurrence pour vous permettre de mieux manger quand la vie devient trop chère», promet l'enseigne française de grande distribution du groupe Les Mousquetaires, sur une durée encore indéterminée.