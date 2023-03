Arnaque matrimoniale : la youtubeuse Sophie Fantasy condamnée 3 ans et demi de prison

La Youtubeuse Sophie Fantasy et son mari ont été condamnés à trois ans et demi de prison ferme pour avoir escroqué pas moins de 340 personnes, clientes de leur agence matrimoniale familiale lyonnaise.

Des charlatans démasqués. Gaëlle Burlot, connue sous le nom d'emprunt «Sophie Fantasy» et fière de cumuler plus d'un million d'abonnés sur Youtube où elle met en scène ses fils Swan et Néo, et son mari Gregory Thonet, ont été reconnus coupables d'escroquerie ce lundi 6 mars. Ils ont été condamnés à cinq ans de prison dont dix-huit mois avec sursis – soit trois ans et demi de prison ferme – et à 100.000 euros d'amende chacun, selon une information du Progrès.

Des espoirs d'amour douchés

La liste de ce qui leur ait reproché était longue : des faits d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et de biens sociaux et même harcèlement moral. Ce, pendant plusieurs années entre 2010 et 2014, alors qu'ils travaillaient tous les deux pour Eurochallenges, une agence de courtage matrimoniale créée en 1996 à Lyon par Anne-Marie Muser, la mère de Grégory Thonet.

Dans cette affaire, le couple a été jugé avec 13 autres prévenus, tous anciens salariés d'Eurochallenges et dont certains sont également des membres de la même famille. Tous ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de trois à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. A la tête de l'entreprise, Anne-Marie Muser a quant à elle été condamnée à cinq ans de prison dont trois avec sursis et 20.000 euros d’amende.

Ensemble, ils ont escroqué pas moins de 340 clients malheureux, qui s'étaient présentés à eux dans l'espoir de trouver l'amour. En faisant appel à l'agence Eurochallenges, ils pensaient être présentés à des jeunes femmes originaires d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie. Une promesse qui est tombée à l'eau pour plus de 300 d'entre eux.

A la place, la déception, des espoirs d'amour envolés et des milliers d'euros en moins. Et la supercherie était violente : convaincus par des photos de femmes bien plus belles les unes que les autres, certains escroqués partaient en voyage dans le pays de leur promise. Sauf que sur place, c'est la douche froide, les photos ne ressemblent pas à la réalité, les hôtels sont miteux et les familles leur réclament des dots. Eux auront au moins la satisfaction d'obtenir justice.