Grève du 7 mars : «la colère des syndicats et des politiques est un jeu d’acteurs, et ce jeu bouffe la vie des Français», déplore Michel-Edouard Leclerc

À la veille de la mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites, le président des Centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a déploré dans la Matinale de CNEWS, ce lundi 6 mars, «la colère des syndicats et des politiques» qui ne ressemble qu’à «un jeu d’acteurs» estimant que celui-ci «bouffe la vie des Français».

Invité de la Matinale de CNEWS, de ce lundi 6 mars, le président des Centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, est revenu sur la réforme des retraites alors qu’une nouvelle mobilisation aura lieu dans l’Hexagone ce mardi 7 mars contre ce projet très contesté voulu par le gouvernement.

«La colère des syndicats et des politiques est un jeu d’acteurs. Ce dernier bouffe la vie des Français. Je ne dis pas qu’il n’y a pas lieu d’être, je ne suis pas un anti-syndicaliste. Aujourd’hui, quand on regarde la télévision, on ne sait pas trop de quoi on parle dans les retraites», a expliqué Michel-Edouard Leclerc.

«Je suis paumé (…) On a vite envie que le couvercle se mette sur cette période "Covid, retraites, et l’Ukraine". Il y a trop de gens en burn-out (surmenage : ndlr). On ne se rend pas compte mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus motivées», a-t-il ajouté.

Le président des Centres E.Leclerc a précisé que la nouvelle économie «sur laquelle il faut investir est l’économie décarbonée». En effet, Michel-Edouard Leclerc a affirmé que cette dernière est «meilleure sur le plan alimentaire, antidiabétique et contient moins de sel et de sucre».

«Elle refond un modèle économique passionnant et elle devrait permettre à une jeunesse de retrouver du sens en allant au travail. Il faudrait qu’on parle plus de la passion au travail et du changement de la société que de la retraite», a-t-il conclu.