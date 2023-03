Inflation : «on sent bien que cette génération de politiques ne va pas en magasin et ne fait pas ses courses», déplore Michel-Edouard Leclerc

«On sent que bien que cette génération de politiques ne va pas en magasin et ne fait pas ses courses», a critiqué ce lundi dans la Matinale de CNEWS, Michel-Edouard Leclerc, président des Centres E.Leclerc, au sujet de la hausse de l'inflation qui sévit en France.

Alors que l'inflation alimentaire a grimpé de quelque 14,5% sur un an en février, Michel-Edouard Leclerc tire la sonnette d'alarme et s'en prend au gouvernement.

«Les Français ne voient jamais les prix baisser (...). Les grandes enseignes se sentent impliquées mais jamais les politiques n'assument les conséquences inflationnistes de leurs lois (...). Le consommateur tout le monde s'en fout un peu en France (...). On sent que bien que cette génération de politiques ne va pas en magasin et ne fait pas ses courses», a-t-il critiqué sur CNEWS.

Hasard ou pas du calendrier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé, dans la foulée, le lancement d'un «trimestre anti-inflation», issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix «les plus bas possibles» jusqu'en juin sur une sélection de produits.

Le dispositif, financé grâce aux marges des distributeurs, leur coûtera «plusieurs centaines de millions d'euros» et le gouvernement compte en outre déployer dans les prochains mois un «chèque alimentaire» pour les ménages les plus modestes, a-t-il ajouté.