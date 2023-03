Grève féministe : des dizaines de milliers de personnes ont manifesté partout en France ce 8 mars

En cette Journée internationale des droits des femmes, placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et des inégalités de sexe, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans toute la France.

«Retraites, salaires, les femmes sont en colère». Tel était le slogan scandé par les manifestants dans les cortèges parisiens, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Au total, dans toute la France, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont participé à cette «grève féministe».

Les syndicats FSU, CGT et Solidaires, ainsi que 45 organisations féministes avaient appelé à la mobilisation pour exiger «l'égalité au travail et dans la vie». Des manifestations ont eu lieu dans environ 150 villes en France.

«Cette année, on a encore plus de détermination», a expliqué à l'AFP Ana Azaria, présidente de l'association «Femmes égalité». «La retraite, c'est le solde du compte de toute une vie d'inégalités professionnelles mais aussi d'inégalités familiales et sociales», a-t-elle ajouté, alors que cette journée de grève était placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et des inégalités salariales.

Cette #GreveFeministe est historique !





70 000 personnes à Paris et plusieurs centaines de milliers partout en France.





La lutte pour les droits des femmes se passe dans la rue #8mars

Les femmes ont gagné en moyenne près de 15% de moins que les hommes dans le privé en 2021, à temps de travail égal, selon une étude de l'Insee. Et avec le projet de réforme des retraites, la carrière des femmes serait davantage allongée que celles des hommes. Fin 2020, les femmes avaient une retraite inférieure en moyenne de 40% à celle des hommes, différence ramenée à 28% en cas de réversion.

Les grandes villes en grève

Dans la capitale, la foule a défilé entre la place de la République et celle de la Nation, au lendemain de la forte mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mercredi, la manifestation parisienne a rassemblé 13.500 participants, selon la préfecture de police.

A Toulouse, 7.500 personnes selon la préfecture, 25.000 selon les organisateurs, ont défilé. A Lille, 4.000 personnes se sont rassemblées selon les organisatrices, malgré le froid et la pluie. On dénombrait également plusieurs milliers de manifestants à Montpellier ou Rennes. A Nantes, environ un millier de personnes ont défilé.

Il pleut mais le monde est là !!! #8mars #GreveFeministe

Dans le même temps, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté le plan «égalité femmes-hommes 2023-2027» du gouvernement, qui comprend une centaine de mesures, visant notamment à lutter contre les violences envers les femmes.

Le chef de l'État a quant à lui annoncé un projet de loi «dans les prochains mois» pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution, lors de l'hommage national à la grande figure féministe Gisèle Halimi, décédée en 2020.