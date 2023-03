Inégalité salariale hommes-femmes : pourquoi cette différence persiste-t-elle ?

Alors que la journée internationale des droits des femmes se tient ce mercredi 8 mars, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent. Pour le même temps de travail, les écarts de salaire entre les deux sexes sont en moyenne de 16,1 %, selon une étude menée par le gouvernement.

En 2023, les inégalités salariales subsistent toujours en France. Comment expliquer ce phénomène ? Voici trois raisons qui éclaircissent cette différence salariale entre les hommes et les femmes.

Le secteur d'activité

La première raison de cette différence, c'est le secteur d’activité : les femmes s’orientent en moyenne vers des métiers moins rémunérateurs que les hommes. Elles sont en effet sur-représentées dans les formations paramédicales, sociales et littéraires et sous-représentées dans les secteurs scientifiques. À titre d'illustration, 71 % des inscrits dans les formations d’ingénieurs étaient des hommes pour l'année 2020-2021, selon l'Insee.

Les femmes souvent en charge de la vie familiale

La seconde raison, c'est la répartition des tâches domestiques : les femmes sont encore aujourd'hui les plus en charge de la vie familiale. Pour s’occuper des enfants, les mères vont le plus souvent interrompre leur carrière, tandis que les pères la poursuivent. Dans ce cadre, elles vont généralement choisir des entreprises qui ont des rémunérations plus faibles, mais qui proposent d’autres avantages comme des horaires flexibles, ou bien situées à des distances plus proches de leur domicile.

L'accès aux postes à responsabilité

Enfin, bien que plus diplômées que les hommes, les femmes ont encore difficilement accès aux postes les mieux rémunérés. Les postes à responsabilités leur échappent encore. En 2020, elles représentaient 43 % des emplois de cadres. Toutefois, c'est une nette augmentation puisqu'en 1982, seulement 21 % des cadres étaient des femmes selon l'Insee.