«Va pleurer ! ... Il faut démissionner !» : Marlène Schiappa prise à partie en pleine émission par la réalisatrice Andréa Bescond

Accusée par la réalisatrice Andréa Bescond de passer son temps à écrire des livres plutôt que de lutter contre les violences faites aux femmes, la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa s’est emportée lors d'une émission, demandant en vain à ce que la séquence soit coupée au montage.

«Mais merde quoi !» Invitée dans l’émission «C ce soir» sur France 5 ce mercredi soir pour discuter des violences faites aux femmes, la secrétaire d’État Marlène Schiappa est sortie de ses gonds face à la réalisatrice Andréa Bescond, à qui l'on doit notamment le film «Les Chatouilles».

Le débat a été houleux et le ton est même monté très haut entre les deux femmes. La secrétaire d’Etat s’est attirée les foudres de l'artiste militante, qui reproche au gouvernement son inaction dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La seconde n'a pas apprécié les remarques et a répliqué en menaçant de quitter le plateau.





«Quand j'entends ‘C'est de la faute du gouvernement parce qu'une femme a été tuée par son mari’... Quand il n'y a pas eu d'alertes, et ce sont des cas qui arrivent, je ne suis pas d'accord avec cela et je trouve que c'est une déresponsabilisation de l'auteur de ces violences», était en train de dire l'actuelle secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, quand la coupe a été pleine pour Andréa Bescond. «Alors, pourquoi vous le laissez dehors ?» a-t-elle demandé.

«Ce n'est pas moi qui le laisse dehors, Andréa», lui a répondu Marlène Schiappa. «Non mais quand je dis vous, (c'est) le système politique. Vous ne faites rien contre l'impunité des agresseurs», s'est agacée la réalisatrice. Et la ministre de lui répondre : «Je ne peux pas entendre qu'on ne fait rien, je suis désolée. On a tout fait...»

Une demande de démission





«Non mais attendez ! a tenu à rectifier Andrea Bescond. Quand on a 94.000 plaintes pour viols par exemple, et qu'il y a moins de 1000 condamnations, il y a une impunité tout le temps !» Réponse de Marlène Schiappa, en charge il y a quelques années de l'égalité femmes-hommes : «On a tout fait depuis 2017 pour faire en sorte de changer ça. Alors, peut-être pas ça, peut-être pas bien, tout est critiquable, on peut tout remettre sur la table.»

«Il y a des femmes qui meurent tous les jours. Toutes les 7 minutes, il y a une tentative de viol, tous les deux jours, une femme meurt. À votre place, je ne serais pas toute détendue en train de sortir un livre», a alors asséné la réalisatrice.

«Mais c’est une plaisanterie. Je trouve ça juste honteux, je suis désolée, mais je ne vais pas rester sur ce plateau», a dit la ministre, qui, en se levant de son fauteuil, a demandé aussitôt à ce que la séquence soit coupée au montage. «Me dire à moi, que je découvre les violences sexuelles ? Mais merde quoi !», a-t-elle alors balancé en tapant du poing sur la table. «J’ai quelqu’un qui a été tué d’un coup de fusil», a-t-elle clamé.

«Andréa, c’est trop facile ce que vous faites ! Le débat est terminé», s'est-elle insurgée avant de finalement reprendre sa place. La réalisatrice a ensuite appelé la ministre à quitter ses fonctions. «Faut démissionner, avec votre ministre de l’Intérieur, avec votre garde des Sceaux. Vous ne faites pas l’affaire.»