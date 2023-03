Météo : 11 départements placés en vigilance orange pour vent violent et vagues-submersion

Ce vendredi 10 mars, Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange en raison de «vent violent» et «vagues-submersion».

Le temps vendredi sera perturbé et venteux sur la majeure partie du territoire, avec 11 départements placés en vigilance orange, selon le site de Météo-France.

Dans le sud du pays, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance orange vents forts. Et quatre départements bretons sont eux en vigilance orange vagues-submersion : Finistère, Côtes D'Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Le temps sera particulièrement agité avec un vent de secteur ouest fort à très fort sur une grande partie du pays : les rafales atteindront 70 à 90 km/h en général, 100/110 km/h près des côtes. Elles pourront temporairement dépasser les 120 km/h dans le domaine de la tramontane, sur le relief du Massif central et de PACA, voire les 130/140 km/h sur les extrémités et le relief de la Corse.

De la neige attendue dans les Vosges

Côté ciel, à l'exception des rivages du Sud-Est, le temps sera perturbé avec des pluies ou des averses sur la plupart des régions. De bons cumuls de précipitations sont attendus entre le nord de la Nouvelle Aquitaine et le Massif central ainsi que sur le relief de l'Est et les Alpes.

Il neigera modérément à partir de 600 à 800 m sur les Vosges, autour de 1.000 m sur le Jura et le Massif central, entre 900 et 1.600 m du nord au sud sur les Alpes. D'autre part, de fortes vagues sont attendues sur les rivages bretons en matinée avec un risque de submersion.

Côté températures, les minimales iront de 3 à 11 degrés, jusqu'à 12 à 14 degrés sur les rivages méditerranéens. L'après-midi, il fera 9 à 14 degrés sur la moitié nord ainsi que du Massif-central aux Alpes, 15 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 21 degrés en Corse.