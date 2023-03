Sommet franco-britannique : relations entre Londres et Paris, immigration, Ukraine... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron et Rishi Sunak

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été reçu à l’Élysée ce vendredi par Emmanuel Macron, pour le premier sommet franco-britannique depuis 2018.

«C'est un moment de retrouvailles, de reconnexion et c'est un nouveau départ», a déclaré Emmanuel Macron ce vendredi, en compagnie du Premier ministre britannique Rishi Sunak, lors d’une conférence de presse commune.

Un sommet franco-britannique important pour les deux chefs d’État, puisqu’une telle rencontre bilatérale n’avait plus eu lieu depuis 2018, en raison du Brexit, de la crise du Covid-19, mais également de brouilles diplomatiques. Emmanuel Macron et Rishi Sunak plaident désormais pour un «nouveau départ», une «nouvelle ambition», et saluent ces «retrouvailles» entre le Royaume-Uni et la France.

Les destins du Royaume-Uni et de la France sont liés. Nos défis, partagés. Préservation de notre planète, soutien à l'Ukraine, coopération en matière de sécurité et d’énergie : c’est ensemble que nous avançons.





Accord sur l’immigration

Paris et Londres se sont entendus lors de ce sommet franco-britannique sur un nouvel accord pour freiner l’immigration illégale à travers la Manche, dans lequel le Royaume-Uni s’engage à augmenter ses financements. «Au cours des trois prochaines années, la contribution du Royaume-Uni sera de 141 millions d'euros en 2023-24, 191 millions d'euros en 2024-25 et 209 millions d'euros en 2025-2026», selon un communiqué publié à l’issue du sommet.

Rishi Sunak a également annoncé la création d’un nouveau centre de détention dans le nord de la France, d’un «nouveau centre de commandement réunissant» des équipes française et britannique, l’arrivée de 500 agents supplémentaires pour la surveillance des plages françaises, et la mise à disposition de nouvelles technologies, notamment des drones, pour «augmenter de taux d’interception» de migrant souhaitant traverser illégalement la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni.

Emmanuel Macron a rappelé de son côté que «plus de 1.300 traversées d'embarcations de fortune» ont été «empêchées» en 2022, et que 55 filières de passeurs ont été démantelées «grâce au travail de la cellule de renseignement conjointe franco-britannique». Malgré les efforts, près de 46.000 personnes avaient cependant réussi à traverser la Manche.

Guerre en Ukraine

Les dirigeants français et britannique ont réitéré leur soutien à Kiev, et ont souhaité une victoire ukrainienne face à l’invasion russe. «Nous partageons la même volonté : la Russie ne peut gagner pas cette guerre. Nous aidons l'Ukraine depuis le début. Nous voulons ensemble préparer la suite et l'issue de ce conflit. Il faut placer les Ukrainiens dans la meilleure situation possible pour la négociation», a déclaré Emmanuel Macron.

«Nous voulons que l'Ukraine remporte cette guerre et nous sommes tout à fait unis», a ajouté Rishi Sunak.

Les deux pays se sont accordés pour former les militaires ukrainiens, et explorer le développement d'armes complexes telles que les armes de défense aérienne et les armes à longue portée.

Défense et énergie

Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont également annoncé un nouveau «partenariat énergétique ambitieux», notamment pour contrer les effets de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur leur sécurité énergétique, et souhaitent travailler ensemble sur les énergies renouvelables.

Le président français a annoncé vouloir «renforcer» les «capacités communes» de Paris et Londres en matière de défense, et avancer sur le projet de «futur missile antinavire et le futur missile de croisière, sur l’interopérabilité de [nos] systèmes aériens futurs respectifs, et dans des domaines aussi différents que la maîtrise des fonds marins ou des armes à énergie dirigée».