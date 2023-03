Réforme des retraites : la «street médic» qui avait agressé un pompier en 2022 à nouveau interpellée hier

La police a interpellé mercredi en marge de la manifestation contre la réforme des retraites la «street médic» qui avait agressé un pompier lors du traditionnel défilé du 1er-Mai, en 2022.

Elle n'avait tout simplement pas le droit d'être là. Mercredi, les forces de l'ordre ont repéré celle qu'ils ne connaissent que trop bien, alors qu'elle avait fait la «Une» des journaux après avoir agressé un pompier lors d'une manifestation, organisée en mai 2022 à Paris.

Interdiction de paraître à Paris

Celle-ci a finalement été interpellée ce mercredi en fin de manifestation au niveau de la place d'Italie (13e), car cette ancienne aide-soignante, comme le rappelle les forces de l'ordre, est toujours sous le coup d'une interdiction de paraître à Paris.

Pour rappel, le 1er mai 2022, vêtue de sa tenue de «street médic» – surnom donné aux bénévoles qui prodiguent des soins aux blessés lors de manifestations – la jeune femme de 38 ans à l'époque avait agressé un sapeur-pompier en intervention, sans se soucier des caméras et autres téléphones qui la filmaient ce jour-là.

Mère de deux enfants, domiciliée en Seine-Saint-Denis, cette ancienne aide soignante, reconvertie en formatrice en nettoyage, était jusque-là connue des autorités pour sa participation à plusieurs manifestations de gilets jaunes et d’anti-vax.

Interpellée rapidement, cette femme – présentée comme faisant partie de la mouvance d'extrême gauche – avait ensuite été condamnée un mois plus tard, le 1er juin 2022, à dix mois de prison ferme et à une interdiction de venir dans la capitale pendant un an.