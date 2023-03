Réforme des retraites : le périphérique parisien brièvement bloqué ce matin par des manifestants

Le périphérique parisien a été bloqué pendant plusieurs minutes ce vendredi matin, au lendemain du recours au 49.3 par le gouvernement pour faire passer son projet de loi de réforme des retraites.

Vers un durcissement du mouvement ? Pas moins de 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Ile-de-France de la CGT, ont perturbé pendant environ une demi-heure la circulation sur le périphérique parisien ce vendredi 17 mars au matin, lors d'une action pour protester contre la réforme des retraites passée en force la veille à l'Assemblée nationale via le 49.3.

«le 49.3 on n'en veut pas»

Les manifestants sont descendus en courant sur les voies vers 7h30 à hauteur de la porte de Clignancourt (18e), avec des fumigènes, et ont bloqué la circulation sur le périphérique intérieur, avant de se diriger en cortège vers la porte de la Chapelle (18e) en obligeant les automobilistes à rouler au pas.

Parmi eux se trouvaient de nombreux agents EDF, qui ont déployé une banderole à l'effigie de l'entreprise. Beaucoup portaient des chasubles ou des gilets fluorescents et chantaient «on est là, on est là», «le 49.3 on n'en veut pas», «grève, blocage, Macron dégage» ou encore «la retraite à 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder».

L'action s'est passée globalement dans le calme, malgré quelques signes d'énervement de la part de certains automobilistes.

Peu après 8h, les manifestants ont quitté le périphérique proprement dit et stationnaient sur une de ses voies d'accès, et la circulation a pu reprendre normalement. Ils se sont ensuite dispersés dans le calme, sans intervention des forces de police, qui étaient présentes.

A noter que de nombreuses manifestations sont à prévoir dans les prochains jours, les opposants à la réforme étant bien décidés à ne pas abandonner le combat. L'intersyndicale a appelé à «des rassemblements locaux de proximité» dès ce week-end ainsi qu'à une neuvième journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars.