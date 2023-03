Réforme des retraites : «On a un incendiaire au sommet de l'Etat», accuse Nicolas Dupont-Aignan

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 17 mars, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout La France, est revenu sur les débordements qui font suite au recours du gouvernement au 49.3 pour la réforme des retraites.

«On a un incendiaire au sommet de l’État», a fustigé Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout La France, après le déclenchement de l’article 49.3 par l’exécutif pour faire passer sa controversée réforme des retraites.

«Je suis très inquiet pour mon pays. Ce conflit de légitimité entre un président solitaire et inconscient et une Assemblée nationale qui refuse sa réforme doit être tranché par le peuple, sinon cela finira dans la violence et dans la rue», a-t-il déclaré dans La Matinale de CNEWS.

Pour les oppositions, à gauche comme à droite, l’utilisation de cet article 49.3 est à la fois un passage en force et un aveu d’échec du gouvernement, qui craignait que la réforme ne soit pas adoptée si elle avait été soumise au vote des députés.

«Une fin de règne»

Nicolas Dupont-Aignan s'est interrogé sur l’avenir d’Elisabeth Borne au sein du gouvernement. «Je suis élu depuis un certain temps à l’Assemblée nationale. Je n’ai jamais ressenti une telle fin de règne en début de quinquennat. Cela fait à peine dix mois que la Première ministre est en fonction», a-t-il estimé.

Pour l’élu, Emmanuel Macron veut «gouverner contre le peuple», et la solution qui reste à la disposition des députés reste de voter les motions de censures – une par le Rassemblement national et une motion transpartisane déposée par le groupe d’indépendants Liot, d’ores et déjà soutenue par la Nupes.

Nicolas Dupont-Aignan a notamment appelé les élus des Républicains en désaccord avec la direction du parti, qui ne sont donc pas favorables à cette réforme des retraites contrairement à leur chef Éric Ciotti, à rejoindre les rangs de Debout La France ou du Rassemblement national afin de créer une «vaste coalition patriote» à droite.