Réforme des retraites : tout savoir sur le groupe LIOT, qui dépose une motion de censure transpartisane pour renverser le gouvernement

Le petit groupe parlementaire LIOT a déposé à 14h une motion de censure contre le gouvernement après l'usage du 49.3 par Elisabeth Borne, jeudi à l'Assemblée nationale. Cette proposition pourrait rassembler, au-delà des clivages, des députés de droite comme de gauche.

Une motion de censure pour les réunir tous. C'est l'idée du petit groupe parlementaire indépendant LIOT, qui entend réunir tous les députés opposés à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. Peu connu du grand public, le groupe LIOT pourrait jouer un rôle de pivot.

des élus de tous horizons

Le groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) a été créé le 28 juin 2022 et compte 20 membres. Présidé par le député de la Meuse Bertrand Pancher, il rassemble des députés d'horizons divers, issus du centre-droit et de centre-gauche.

Leur point commun ? «Nous sommes tous profondément décentralisateurs», confiait à CNEWS.fr Christophe Naegelen, député des Vosges et co-président du groupe, «que ce soit dans nos décisions, les libertés, la fiscalité ou encore l’administratif». «Nous avons tous été élus grâce à notre ancrage territorial et non du fait de notre étiquette politique», ajoutait-il.

Indépendant dans l'Hémicycle, le groupe LIOT ne soutient pas la majorité relative d'Emmanuel Macron et se dit à l'écoute de toutes les propositions. Son poids, a priori faible au regard du petit nombre d'élus, se fait ressentir quand les votes sont serrés.

charles de courson, une figure respectée

C'est l'homme vers qui tous les regards se tournent. Le député de la Marne Charles de Courson porte l'idée d'une motion de censure transpartisane pour empêcher l'adoption de la réforme des retraites par 49.3.

A l'âge de 70 ans, Charles de Courson est une figure de l'Assemblée nationale, respectée par les députés de droite comme de gauche. Elu et réélu depuis trente ans sans interruption, il est le député le plus expérimenté de l'Hémicycle.

Fils et petit-fils de résistant, Charles de Courson est engagé au centre, avec le parti Les Centristes présidé par Hervé Morin. A l'Assemblée, il est considéré comme un spécialiste des finances publiques.

une motion de censure qui pourrait faire date

La motion de censure du groupe LIOT, qui nécessitait la signature de 58 députés pour être déposée, a été déposée à 14h ce vendredi. Elle doit ensuite être votée par la majorité absolue des députés, soit 287, pour bloquer le projet de loi et renverser le gouvernement.

Cette motion de censure a l'avantage d'être moins clivante qu'une motion déposée par le Nupes ou le RN, et peut donc séduire un large nombre de députés.

Le RN, qui dépose sa propre motion, s'est dit prêt à voter toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent. A gauche, LFI est prête à abandonner sa propre motion pour rejoindre LIOT. A droite, Les Républicains ont fait savoir qu'ils ne voteraient aucune motion, mais des dissidents opposés à la réforme des retraites, comme Aurélien Pradié, pourraient être tentés de faire bande à part. Reste à savoir s'ils seront assez nombreux pour atteindre le cap des 287 voix.