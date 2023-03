Grève contre la réforme des retraites : le trafic SNCF reste perturbé ce lundi

En raison de la grève reconductible contre la réforme des retraites, le trafic restera «perturbé» sur le réseau SNCF ce lundi 20 mars, malgré des progrès notables par rapport à vendredi.

Pour lundi, la SNCF a prévu 2 TER sur 3 en moyenne nationale, ainsi que plus de 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5. Concernant les Intercités, les prévisions faites sont de 3 sur 5 dans la journée et aucun en circulation pendant la nuit.

A titre de comparaison, les conditions de circulation sur le réseau SNCF étaient de 1 TER sur 2 en moyenne nationale et de 2 TGV Inoui et Ouigo sur 3 ce vendredi. Aucun changement n’est à signaler pour les Intercités entre le vendredi 17 mars et ce lundi 20 mars.

Les lignes Transilien de la SNCF

Le trafic sera normal ou quasi normal ce lundi sur le RER A, les lignes H et K, ainsi que sur les trams T4, T11 et T13.

50% des trains sont prévus pour la partie nord du RER B pris en charge par la SNCF, avec une interconnexion maintenue sur le secteur. 2 trains sur 5 sont prévus pour la ligne R et le RER D.

3 trains sur 4 sont planifiés sur la ligne U et 3 trains sur 4 sur les RER E et la ligne P. Enfin, les prévisions font état de 2 trains sur 3 pour le RER C et les lignes J, L et N ce lundi.