Méga-bassines : Elisabeth Borne dénonce un «déferlement de violence»

Elisabeth Borne s’est exprimée ce samedi 25 mars après les violents affrontements qui ont éclaté à Sainte-Soline lors des manifestations contre les méga-bassines.

Plus d’une vingtaine de gendarmes blessés dont un en urgence absolue. La mobilisation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines s’est intensifiée ce samedi 25 mars et a laissé place à une confrontation entre les forces de l’ordre et les manifestants. Parmi ces derniers, sept sont blessés dont un en urgence absolue également.

Les scènes de violences qui se sont déroulées dans le champ de Sainte-Soline ont suscité de vives réactions de la part des membres du gouvernement. La Première ministre s’est exprimée sur Twitter, et a d’abord fait part de son «soutien aux gendarmes et pompiers engagés».

Soutien aux gendarmes et pompiers engagés sous l’autorité de la @Prefet79 pour assurer l’ordre républicain face à un déferlement de violence intolérable à Sainte-Soline.





Des actes inacceptables tout comme l’irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 25, 2023

Elisabeth Borne a également dénoncé «un déferlement de violence intolérable à Sainte-Soline» et «des actes inacceptables tout comme l’irresponsabilité des discours radiaux qui encouragent ces agissements».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a quant à lui pris la parole en fin d’après-midi lors d’une conférence de presse. Il a dénoncé «les violences inouïes et inacceptables commises» contre les gendarmes.

Les violences inouïes et inacceptables commises contre nos gendarmes à #SainteSoline sont cautionnées par le silence de nombreux élus.





J’appelle solennellement tous les élus de la République à condamner avec la plus grande fermeté et sans la moindre ambiguïté ces violences. pic.twitter.com/7Z9GEr0L8b — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 25, 2023

Il a également appelé «solennellement tous les élus de la République à condamner avec la plus grande fermeté et sans moindre ambiguïté ces violences».