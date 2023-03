Rennes : des éléments radicaux voulaient envoyer des bocaux en verre contenant des clous plantés dans du plâtre sur les policiers

En amont de la manifestation prévue à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce mardi contre la réforme des retraites, les forces de l'ordre ont notamment saisi, auprès d'éléments radicaux, des bocaux en verre contenant du plâtre dans lequel étaient plantés des clous, destinés à être lancés sur les policiers et gendarmes mobilisés.

Les photos des objets saisis par les forces de l’ordre sur des manifestants contre la réforme des retraites, ce mardi 27 mars à Rennes (Ille-et-Vilaine), font froid dans le dos. En plus de l’attirail pour la casse et l’affrontement contre les policiers (gants, masque de plongée, marteaux, pieds de biche…), certains peuvent être assimilés à des armes, comme ces projectiles faits de plâtre pour les alourdir et faire mal, dans lesquels sont ajoutés des clous pour causer des plaies à celui qui les reçoit.

©DR

Le préfet de Bretagne a également annoncé que des sachets contenant des boulons ont été saisis.

A Paris, la préfecture de police a publié des messages sur les réseaux sociaux montrant des couteaux, des mortiers d’artifice et même un pédalier de vélo, retrouvés sur un individu.

#Grève28Mars | Interpellation d'un individu en possession d'un couteau, d'une arme par destination, de mortiers d'artifice et de matériel de protection, lors des contrôles en amont de la manifestation parisienne. pic.twitter.com/9CwRWYKg5g — Préfecture de Police (@prefpolice) March 28, 2023

Des objets pyrotechniques et un cutter ont également été saisis sur un autre manifestant. Par ailleurs, la préfecture de police de Paris a diffusé un exemple d'équipement, semblant s'apparenter à celui utilisé lors d'un black bloc.

#Grève28mars | Exemples de matériels de protection saisis lors des contrôles en amont, sur des personnes ayant souhaité rejoindre la manifestation parisienne. pic.twitter.com/SiU6hDIzhm — Préfecture de Police (@prefpolice) March 28, 2023

En plus des protections pour le corps et un parapluie, qui sert à détourner les grenades lacrymogènes ou de désencerclement des forces de l'ordre, est visible le k-way noir dont les radicaux s'équipent au moment de se mettre en action, une casquette noire et un masque, servant à respirer dans les fumées et cacher son visage.