Sainte-Soline : les radicaux adaptent leur méthode et se professionnalisent pour commettre leurs violences

La manifestation anti-bassines, ce samedi 25 mars à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), a permis de mettre en avant l’organisation et la professionnalisation des éléments radicaux dans leur violence face aux forces de l’ordre.

Les images et les témoignages sur place l’ont montré, une note des renseignements que CNEWS a pu consulter le confirme. Les éléments radicaux qui s’agrègent aux manifestations, comme celle de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ce week-end, agissent méthodiquement pour mener leurs violences contre les forces de l’ordre. Ils tendent même à se professionnaliser.

Habituellement, lors des manifestations dans les villes, les radicaux optent pour la tactique du black bloc. Ils se rassemblent ainsi à plusieurs centaines d’individus, de manière compacte, pour que l’interpellation d’un élément soit rendue très difficile et qu’ils ne soient pas identifiables. Pour ce dernier point, ils utilisent aussi un équipement particulier, avec des vêtements noirs, des masques, des capuches ou des bonnets. Certains portent des parapluies et des banderoles, pour se protéger des grenades lacrymogènes ou de désencerclement des forces de l’ordre. Ces protections leur servent aussi à se dissimuler lorsqu’ils changent d’habits, pour éviter d’être retrouvés par l’analyse d’images de vidéosurveillance.

Equipements, stages, conseils pour frapper

Ce week-end, à Sainte-Soline, les radicaux arboraient toujours ces équipements, mais ont utilisé une autre méthode. Ils ont formé une colonne, à l’image de ce que peuvent parfois faire les policiers ou gendarmes. Des vidéos, appuyées parce qu’ont pu apercevoir des journalistes sur le terrain, ont relayé l’usage de ce procédé.

Crédit : Yves Herman/REUTERS

Ils s’étaient protégés derrière des banderoles, qu’ils avaient renforcées. Les services de renseignement ont même pointé dans leur note que des boucliers avaient été fabriqués, symbole de cette «professionnalisation» de leur préparation. Samedi, la colonne des radicaux a ainsi pu avancer pour chercher le contact avec les forces de l’ordre, avant de se retirer (visible sur la vidéo en tête d’article).

Il ressort également que des «stages» sont organisés pour s'entraîner. Deux camps ont d’ailleurs été démantelés ces derniers mois, a appris CNEWS. Des conseils sont aussi donnés pour apprendre comment contrer les stratégies de maintien de l’ordre. Le terrain et l’environnement sur lequel va se dérouler la manifestation sont aussi pris en compte. Enfin, certains diffusent des indications sur les points du corps à viser chez les policiers et gendarmes ou sur les agents pouvant être isolés, et donc à cibler, dans certains dispositifs.