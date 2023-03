Réforme des retraites : 71% des Français sont favorables à un remaniement ministériel

Dans un contexte social tendu, marqué par la contestation à la réforme des retraites, 71% des Français souhaitent une recomposition du gouvernement, selon un sondage Ifop pour le JDD paru ce mercredi 29 mars.

Un changement de plus en plus nécessaire pour certains. Alors que les mobilisations contre la réforme des retraites perdurent, un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, paru ce mercredi 29 mars, montre que 71% des Français souhaitent un remaniement du gouvernement. Dans le détail, 41% des personnes interrogées se disent «tout à fait» en accord avec l’hypothèse d’une recomposition.

Toutes les catégories de la population sont majoritairement favorables à cette hypothèse, mais ce souhait est plus appuyé chez les moins de 35 ans (79%), que chez les Français âgés de 65 ans et plus (58%).

Autre enseignement de ce sondage, toutes les catégories de la population sont ouvertes à l’idée d’un changement en profondeur du gouvernement. En effet, 62% des Français dits «aisés» sont pour une réorganisation de l’exécutif. Ils sont encore plus nombreux du côté des classes «modestes» et «pauvres», à hauteur de 72% et 82% respectivement.

Une opposition (très) favorable à un remaniement

Si l’on se réfère à la proximité politique des sondés, la recomposition du gouvernement est largement souhaitée par la gauche.

Les sympathisants de La France insoumise sont d’ailleurs les plus approbateurs de cette idée (90%), devant ceux d’Europe Ecologie-Les Verts (85%) et du Parti socialiste (81%).

La tendance baisse légèrement du côté du Rassemblement national, même si 78% des proches du parti présidé par Jordan Bardella sont tout de même pour un remaniement.

Autre fait marquant, le souhait, à hauteur de 73%, de changement du côté des électeurs des Républicains. Pour rappel, la famille politique d’Eric Ciotti s'était profondément déchirée lors de l’étude du projet de loi sur la réforme des retraites. Le 20 mars dernier, 19 députés de droite avaient même décidé de voter la motion de censure «transpartisane», visant à faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Enfin, seulement 22% des proches de Renaissance ne sont pas fermés à l’idée de voir l’exécutif changer.

Un gouvernement derrière sa Première ministre

A la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour tenter de faire passer en force le projet de réforme des retraites sans avoir à le voter, de nombreux membres de l’opposition avaient exigé la démission d’Elisabeth Borne. «Votre projet de loi n’a aucune légitimité politique. Vous avez tout raté (…) Qu’attendez-vous pour rendre le meilleur service que vous puissiez rendre à notre République : démissionner», avait d’ailleurs lancé Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l’Assemblée nationale, à la Première ministre lors des questions au gouvernement le 21 mars dernier.

Dans un climat social et politique tendu, les membres du gouvernement se serrent les coudes et font bloc derrière leur Première ministre. «Je pense - je souhaite - que le gouvernement va continuer à gouverner sous l'autorité d'Elisabeth Borne», a affirmé Clément Beaune, le ministre des Transports, sur Franceinfo.

Olivier Véran, le porte-parole de l’exécutif, a lui annoncé sur France Inter que ce gouvernement avait «vocation à continuer à gouverner».

Du côté de l’Elysée, l’idée d’un remaniement n’est pas à l’ordre du jour. Lors d’une réunion avec Elisabeth Borne, et plusieurs ministres et cadres de la majorité, le 21 mars dernier, Emmanuel Macron avait réaffirmé son soutien à sa Première ministre, indiquant, selon nos confrères du Parisien, vouloir cependant «changer de méthode» afin de sortir sa majorité d'une potentielle impasse.