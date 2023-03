Sainte-Soline : des associations appellent à des rassemblements ce jeudi devant les préfectures

Afin d’apporter un soutien aux deux manifestants dans le coma à la suite des affrontements survenus à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), samedi dernier, les trois associations à l'origine de la mobilisation ont appelé à des rassemblements ce jeudi soir, à 19h, devant toutes les préfectures de France.

Les trois principaux collectifs (Les Bassines non merci, Les Soulèvements de la Terre - en cours de dissolution - et la Confédération paysanne) à l’origine de la manifestation de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) samedi dernier ont appelé à des rassemblements devant toutes les préfectures de France ce jeudi 30 mars à 19h.

L’objectif est d’apporter un soutien «aux deux manifestants dans le coma, aux blessés de Sainte-Soline et du mouvement des retraites» et réclamer «la fin des violences policières». Pour rappel, samedi dernier donc, plus de 6.000 personnes s’étaient réunies à Sainte-Soline pour protester contre la construction d’une nouvelle réserve d’eau appelée «Méga-bassine» devant servir à l’irrigation agricole intensive.

Dans un communiqué, les collectifs ont aussi dénoncé «la brutalité concomitante de la réponse d’État» alors que la justice a été saisie afin de déterminer les circonstances dans lesquelles les deux hommes dans le coma, âgés de 32 et 34 ans, se sont retrouvés dans cet état.

La famille de l'homme de 32 ans, originaire de Toulouse (Haute-Garonne) et victime d'un traumatisme crânien, a déposé plainte pour «tentative de meurtre» et «entrave aux secours», a appris CNEWS auprès du parquet.

Un «PLAN EAU» présenté le même jour

Ces rassemblements sont organisés alors qu’Emmanuel Macron doit présenter le même jour dans les Hautes-Alpes son «plan eau», destiné à améliorer la gestion de cette ressource.

Un déplacement présidentiel qui intervient dans un contexte de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites, mais aussi au sortir d’un hiver particulièrement sec, qui illustre les défis du réchauffement.

Accompagné de Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, et Christophe Béchu, de la Transition écologique, le président «proposera une série de mesures visant à redéfinir, en lien avec les élus et les collectivités territoriales, la politique de gestion de l'eau pour l'adapter aux enjeux du changement climatique», a indiqué l’Élysée.