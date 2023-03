Salaires, offres, loyers...Voici les 10 meilleures villes pour les stagiaires selon cette étude

Une récente étude vient d'établir les 10 villes les plus intéressantes pour les stagiaires en France et en Europe, en prenant en considération le nombre d'offres, ainsi que le coût de la vie.

Une indication intéressante pour savoir où s'installer, et bien commencer sa carrière professionnelle. L'agence de marketing dédiée au jeunes entrepreneurs Business Name Generator vient de dévoiler son classement des meilleurs villes pour vivre, lorsqu'on est stagiaire.

En France

paris

En haut du classement, on retrouve la capitale, sans beaucoup de surprises. Elle est donc élue la meilleure ville pour les stagiaires en France grâce à un avantage de taille, son nombre d’opportunités. En effet, selon les chiffres mis en avant par Business Name Generator, il y aurait plus de 2.397 offres de stage disponibles. Pour autant, Paris affiche un coût moyen de loyers à 1.312 euros, couvert par un salaire moyen fixé à 2.672 euros.

montpellier

À la deuxième place du classement figure Montpellier. La capitale de l'Hérault, et huitième plus grande ville de l'Hexagone, apparaît comme la deuxième ville la plus avantageuse pour les stagiaires. Si le nombre d'opportunités (127 offres) reste bien inférieur à Paris (2.397), l'intérêt premier reste les conditions de vie assez intéressantes. En moyenne, le loyer sera de 711 euros à Montpellier, avec un salaire de 2.832 euros, ce qui pourrait convaincre un stagiaire à s'y implanter et prétendre, après quelques années d'expériences, à un salaire conséquent.

Tours

Tours complète le podium des meilleures villes françaises pour les stagiaires. La ville de plus de 137.000 habitants, très étudiante, promet un très bon équilibre entre les opportunités (101 recencées) et les conditions de vie, un loyer abordable de 450 euros et un salaire de 2.836 euros.

Les septs autres villes de ce classement sont Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lille et enfin Grenoble.

En Europe

Le classement établi par Business Name Generator concernant les villes les plus intéressantes pour les stagiaires en Europe place deux métropoles anglaises en tête du Classement. Selon ce rapport, Manchester est la meilleure ville européenne avec 811 offres de stage, un salaire moyen mensuel de 2.015 euros et un loyer de 1.054 euros.

Londres talonne Manchester avec 2.177 opportunités pour les stages en entreprise mais des loyers plus chers, compensés par des salaires égalements plus hauts. Le podium est complété par Paris, dont les prix des loyers restent légèrement moins importants que Londres.

La quatrième ville est Stockholm, suivie dans l'ordre par Lund (Suède), Helsinki (Finlande), Newcastle (Royaume-Uni), Berlin (Allemagne), Nottingham (UK) puis Munich (Allemagne).