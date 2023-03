Vent violent : deux départements en vigilance orange ce vendredi

Le Pas-de-Calais et la Manche ont été placés en vigilance orange pour vent violent ce vendredi 31 mars par Météo-France.

La tempête Mathis approche. Météo-France a placé le Pas-de-Calais et la Manche en vigilance orange demain, vendredi 31 mars, pour vent violent.

Météo-France prévoit un temps «très agité avec de nombreuses averses orageuses sur une grande moitié nord du territoire et un vent qui soufflera fort», avec «110 km/h en rafales le long des côtes de la Manche, 80 ou 90 km/h dans l'intérieur des terres».

2 départements en Orange pic.twitter.com/pBMCFX6ETE — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 30, 2023

L’organisme météorologique indique la présence d'une dépression qui «circulera sur le sud des îles Britanniques dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin». «Une aggravation est possible sur les départements côtiers de la Manche (où sont prévues les rafales les plus fortes) si la trajectoire ou l'intensité du creusement de la dépression venaient à évoluer», a-t-il ajouté.

Météo-France rappelle également qu’il est important de bien se protéger face à ce risque de très fortes rafales en fin d’après-midi.