Trafic de drogue : démantèlement d'un vaste réseau en Lorraine, 9 personnes mises en examen

Neuf personnes ont été mises en examen après le démantèlement d'un «vaste réseau d'importation» de cocaïne et de cannabis, ont annoncé, vendredi 31 mars, la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) et les services de la police judiciaire de Nancy.

Entre le 27 et le 29 mars, 10 personnes ont été interpellées en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Sur les 9 finalement mises en examen, 8 ont été placées en détention provisoire et une autre a été placée sous contrôle judiciaire, ont indiqué dans un communiqué commun la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy, la direction territoriale de la police judiciaire et la section de recherche de Nancy.

170 gendarmes et policiers mobilisés

Au cours des perquisitions aux domiciles des suspects et dans différents «lieux de stockage», ont été saisis 1,5 tonne de résine de cannabis, 5,6 kilos d'herbe de cannabis, 53,4 kg de cocaïne, 458.000 euros en liquide, 17 véhicules, 6 armes et des «objets de valeur».

Ces saisies «représentent parmi les plus importantes» effectuées par la Jirs de Nancy depuis sa création en 2004, ont souligné les enquêteurs. L'opération judiciaire a mobilisé 170 gendarmes et policiers.

Les trafiquants importaient les stupéfiants d'Espagne et de Belgique afin d'approvisionner la région Grand Est. Ils disposaient de «plusieurs lieux de stockage et de logistique dans l'agglomération de Nancy et dans les Vosges», a précisé la Jirs.