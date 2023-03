Sainte-Soline : «J’avais le sentiment qu'ils s’en fichaient des bassines, ils étaient là pour nous», témoigne un gendarme

Le lieutenant de Gendarmerie Martin, présent à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) lors des violents affrontements avec des manifestants radicaux samedi dernier, a témoigné ce vendredi sur CNEWS de ce que ses hommes et lui ont vécu.

«J’avais le sentiment que les bassines ils s’en fichaient, qu’ils étaient là pour nous», a affirmé le lieutenant Martin qui commandait un peloton de gendarmerie samedi dernier à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Présent sur CNEWS ce vendredi, le gendarme a relaté son sentiment face aux radicaux venus pour en découdre avec les forces de l'ordre. «Ils étaient venus très préparés» se rappelle-t-il, avant de poursuivre : «ils avaient tout. Du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz mais aussi du matériel offensif. Des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité phénoménale, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers.»

«Je suis un jeune officier qui commande depuis peu de temps mon peloton mais même les plus anciens de l’escadron m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça», un tel niveau de préparation des radicaux était inédit pour les forces de l’ordre.

«Pas de place pour la peur»

Interrogé sur la peur qu'il a pu ressentir, le lieutenant Martin a précisé : «On a un métier où l’on ne peut pas se permettre d’avoir peur. On est des professionnels, on est formé pour cela et on est bien formé. Sur le moment on est juste concentré sur la mission et il y a de la cohésion.»

Cependant, il s'est souvenu avoir pensé des radicaux, «ils veulent nous blesser, voire pire, ils veulent nous tuer. Je me souviens m’être dit ça mais il n’y a pas de place à la peur, il n’y a que la place à la discipline, au professionnalisme.»

La manifestation qui s'est tenue le 25 mars dernier s'est soldée par un bilan de 47 gendarmes blessés dont un grièvement brûlé et 40 manifestants fortement blessés dans un est toujours dans le coma.