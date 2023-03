Football : un ancien joueur de l’OM risque 16 ans de prison pour trafic de drogue

Ancien joueur de l’OM entre 2004 et 2006, l’ex-joueur espagnol Sergio Contreras, surnommé «Koke», encourt 16 ans de prison pour un vaste trafic de drogue en Espagne.

Va-t-il retourner derrière les barreaux ? Arrêté en 2019 dans le cadre d’une opération anti-drogue, qui avait permis de mettre la main sur une tonne de haschisch, des armes mais aussi d’importantes sommes d’argent, Sergio Contreras a passé un an et huit mois. Mais s’il a été remis en liberté provisoire en juillet 2021, après avoir payé une caution de 15.000 euros, l’ancien joueur de l’OM (entre 2004 et 2006), pourrait à nouveau être incarcéré, ce lundi, à l’issue du procès qui doit se tenir à Malaga (Espagne).

Piden 16 años de prisión para el exjugador Koke.





¿Por qué?



Te contamos en este hilo la petición de condena a la que se enfrenta Sergio Contreras.





El fiscal mantiene en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, que pic.twitter.com/QKqMgyLfdH — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 25, 2023

Cité à comparaître avec sa compagne et son frère, ainsi qu’un quinzaine d’autres prévenus, l’ex-footballeur espagnol encourt une peine de 16 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros pour sa participation dans cette affaire. Ses complices, accusés de crime contre la santé publique et de détention d’armes, risquent, pour leur part, des peines allant de quatre à six ans de prison.

soupçonné d'être en charge des opérations

Aujourd’hui âgé de 39 ans, «Koke», comme il est surnommé, est soupçonné, avec son frère, d’être l’un des leaders du réseau de trafic de drogue, qui avait été découvert par les autorités lors d’un coup de filet, nommé «Maskoke» et mené par plus de 150 membres de la Guardia Civil, dans la ville d’Estepona (Andalousie), où il vit depuis la fin de sa carrière. Selon le ministère public, il aurait été en charge des opérations, donnant notamment des instructions sur les quantités de drogue à acheter et à quel prix. Il aurait également indiqué où et comment la drogue devait être acheminée.

Sergio Contreras avait entamé sa carrière à Malaga en 2002 avant de rejoindre deux ans plus tard l’OM. Mais l’ancien attaquant n’a pas laissé un grand souvenir à Marseille avec seulement six buts inscrits en 54 matchs. Il a ensuite pris la direction du Sporting Portugal puis de l’Aris Salonique en Grèce. Il a également tenté l’aventure aux Etats-Unis à Houston avant de revenir en Espagne du côté du Rayo Vallecano. Sa fin de carrière a été plus qu’exotique avec des expériences en Azerbaïdjan, en Bolivie, en Inde et une ultime pige à l’Aris Salonique achevée en août 2016. Et la suite risque encore de s’écrire en prison.