Inflation : les Français misent sur la loterie

L'inflation pousse les Français à être créatifs sur les manières de faire des économies. Certains réduisent les déplacements en voiture ou se tournent vers les paniers anti-inflation, quand d'autres participent aux loteries de leur commune.

Une grande salle remplie, des grilles de loto sur les tables et une estrade, tous les ingrédients sont réunis pour une loterie réussie.

Cette fois-ci à Bondoufle (Essonne), ce ne sont pas les jeux, les ballons et les planches à découper qui sont les plus attendus, mais bien les bons d'achat.

L'inflation se fait de plus en plus ressentir, et surtout dans le porte-monnaie des plus modestes. L'Insee a dévoilé les nouveaux chiffres de l'inflation ce 31 mars. Les prix ont augmenté de 5,6 % en un an, mais les prix de l'alimentaire ont explosé avec une hausse de 15,8 %. Un bon d'achat dans une pizzeria est donc une excellente nouvelle et synonyme d'une sortie en famille autour d'un bon repas.

De plus en plus de bons d'achat alimentaires ou de produits de première nécessité sont proposés dans ce type d'événements afin de lutter contre l'inflation.

Jean Hartz, le maire de Bondoufle (Essonne), s'est confié au micro de CNEWS, et affirme que ce genre d'action aide les administrés «dans la vie de tous les jours». Bien qu'il regrette devoir en arriver là pour lutter contre l'inflation, il se réjouit que ce genre d'action apportent un coup de pouce avec un «côté ludique».

Des lots plutôt bien accueillis

«Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire plaisir tous les jours donc là, pour le coup, si on peut gagner des bons d'achat, c'est le bienvenu», nous confie un des participants au loto.

Une autre, qui a gagné un bon d'achat alimentaire, est ravie puisque ce type de lots permet «d'avoir le choix d'acheter ce qu'on veut... ça évite de gagner quelque chose dont on n'a pas l'utilité».

Mais bien que les bons d'achats soient très appréciés, ce soir-là la console de jeux et la trottinette électrique restaient les deux grands favoris.