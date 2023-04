Adopter un animal dans un refuge : ces 10 choses à savoir

Il est difficile de ne pas craquer quand on voit les grands yeux ronds des chiens, chats et lapins. Internet et les réseaux sociaux en sont d'ailleurs envahis. Certains se dirigent alors vers des refuges pour adopter leur nouveau meilleur ami, mais certaines informations sont à connaître avant de se lancer dans les démarches.

Instagram et TikTok en sont envahis : des chats mignons, des chiens malicieux, des lapins sauteurs et même des tortues sur des tout petits skateboards. Difficile de ne pas craquer sous le charme de ces animaux.

Ils sont la promesse d'un compagnon au quotidien, avec un amour inconditionnel. Mais adopter un animal ne se fait pas à la légère. Voici quelques choses à connaître avant de se lancer dans les démarches d'adoption.

Prendre le temps de la réflexion

Adopter un animal, c'est un engagement sur plusieurs années. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce que cela entraîne et être certain de pouvoir assumer financièrement un animal.

En effet, pour l'alimentation d'un chien ou d'un chat, il faut conter entre 50 et 150 euros par mois en fonction de la taille de l'animal et de la gamme de nourriture que vous choisissez. De plus, un passage régulier chez le vétérinaire est nécessaire, et une consultation coûte également une centaine d'euros en moyenne. Il faut aussi être capable d'assumer le coût des problèmes de santé, qui peuvent parfois atteindre plusieurs centaines d'euros.

Avant de vous lancer dans les démarches d'adoption, il faut aussi avoir conscience que l'animal que vous aurez a un passif. Un animal maltraité aura du mal à faire confiance à l'humain. Certains ont vécu des expériences qui accéléreront leurs problèmes de santé.

Il faut aussi que vous soyez sûrs et certains que vous êtes prêt à assumer l'animal toute sa vie. Le retour dans un refuge après une adoption est démoralisant et certains se laissent mourir suite à un deuxième ou troisième abandon.

Choisir l'animal

Une fois que vous avez pris la décision d'adopter un animal, il faut ensuite choisir lequel. Un chien n'a pas les mêmes besoins qu'un chat ou qu'un NAC (nouveaux animaux de compagnie, type rongeurs).

Il faut se renseigner à l'avance afin d'avoir des attentes réalistes. Si vous vivez dans un petit appartement et que vous êtes très peu chez vous, vous ne pourrez pas répondre aux besoins d'un très gros chien.

Trouver une association

Plusieurs associations existent et sont plus que ravies de placer les animaux dans des familles aimantes. Il y a la SPA, Seconde chance, la Fondation Assistance aux Animaux, la Fondation 30 Millions d'Amis...

Ces associations ont des sites sur lesquelles sont regroupés des informations essentielles pour faire son choix. Il y a aussi régulièrement des photos des animaux à adopter, pour ceux qui ont un coup de cœur rien que sur une image.

Les critères à remplir

Adopter un animal n'est pas toujours évident. Les bénévoles des refuges ne confient pas des animaux sans être convaincus qu'ils seront heureux, en sécurité et bien traités.

Les chats souffrant de FIV (communément appelé le sida du chat) ou du coryza ne peuvent pas vivre avec un autre chat si celui-ci n'est pas atteint également.

Certains animaux ne supportent pas les enfants, d'autres ont besoin de beaucoup d'espace... Si vous ne pouvez pas apporter de réponse satisfaisante au besoin de l'animal, vous ne pourrez pas l'adopter.

Les documents à prendre avec vous

Avant de partir au refuge que vous avez choisi, il est nécessaire que vous vous munissiez de certains documents. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et d'un justificatif de revenu.

Ces documents permettent aux personnes travaillant dans les refuges de savoir si vous pouvez, ou non, être la bonne personne pour l'animal. Certaines associations demanderont d'autres documents.

Depuis le 1er octobre 2022, un certificat d'engagement et de connaissance est délivré à toute personne qui adopte ou achète un chien ou un chat. Vous devrez signer ce certificat qui vous engage à respecter les besoins de l'animal.

Il est également important de savoir qu'on ne peut pas adopter un animal pour quelqu'un d'autre. Cela évite d'offrir un animal comme un cadeau, à une personne qui n'a pas suivi les étapes de réflexion citées ci-dessus.

La rencontre avec l'animal

Quand on parle d'adoption d'un animal, on parle souvent de coup de cœur. Mais celui-ci doit être réciproque. Certains ont peur de personnes sans aucune raison apparentes. D'autres vont se sentir en confiance avec une seule personne.

C'est pour cela qu'une rencontre est nécessaire. Si le courant ne passe pas dès le début avec un animal, il vaut mieux se tourner vers un autre avec qui les choses iront mieux.

De plus, si vous avez déjà un chien, il est plus que conseillé, et parfois obligatoire, d'organiser une rencontre avec l'animal que vous prévoyez d'adopter.

Adopter un animal n'est pas gratuit

Même si adopter un animal est beaucoup moins cher qu'en acheter un, il y a tout de même des coûts à prévoir.

Les actes vétérinaires (puçage, vaccination, stérilisation) effectués avant l'adoption sont à votre charge. À titre d'exemple, la SPA demande 250 euros de frais d'adoption. Vous pouvez bien évidemment donner plus pour aider au fonctionnement des associations.

En revanche, certains animaux dits «SOS» ou «opération sauvetage» pour les chiens les plus âgés ou ceux qui sont en refuge depuis plus d'un an, sont donnés gratuitement. Le but est de pousser leur adoption, même si leur état n'est pas très attirant à première vue. Pour ces animaux, la participation est libre.

Stérilisation de l'animal

Il est obligatoire de stériliser un animal adopté. Cette obligation a pour but d'éviter la reproduction incontrôlable de certains animaux, dont les petits ne sont pas tous adoptés et terminent à leur tour dans des refuges.

Si l'animal que vous adoptez n'est pas encore stérilisé quand vous le récupérez, vous devrez donner un chèque de caution de 300 euros au refuge que vous récupérerez une fois le bon de castration signé par un vétérinaire. Vous avez trois mois pour faire stériliser votre animal.

Le délai entre l'adoption et l'arrivée de l'animal chez vous

Une fois que l'animal est choisi et que les documents sont remplis, il est possible de repartir immédiatement avec votre nouvel ami. Mais il y a tout de même une exception pour les animaux non sevrés.

La période de sevrage est essentielle pour un animal. Elle correspond au moment où il se détache de sa mère, ainsi qu'à celui où il apprend à sociabiliser avec les autres animaux.

Les visites post-adoption

Il n'est pas rare que des visites post-adoption soient organisées. Une personne travaillant avec le refuge dans lequel vous avez adopté votre animal passe voir comment celui-ci vit sa nouvelle vie.

Certains aménagements qui vous avaient été demandés à l'adoption peuvent aussi être vérifiés, comme les filets aux fenêtres pour les personnes qui ont adopté un chat par exemple.