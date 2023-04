Législative partielle en Ariège : la députée LFI Bénédicte Taurine battue par la socialiste dissidente Martine Froger

La dissidente PS Martine Froger a remporté l'élection législative partielle dans la 1ère circonscription de l'Ariège, qui se tenait ce dimanche 2 avril. Bénédicte Taurine, actuelle députée LFI-Nupes, perd son siège, dans un scrutin marqué par une très forte abstention.

La guerre des gauches a rendu son verdict. Ce dimanche 2 avril, à l'occasion de la législative partielle dans la 1ère circonscription de l'Ariège, la candidate dissidente PS Martine Froger a été élue députée, l'emportant contre la députée sortante, Bénédicte Taurine, sous l'étiquette LFI-Nupes.

Soutenue par le numéro 2 du Parti socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, et par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, Martine Froger a bénéficié du soutien de la candidate Renaissance, Anne-Sophie Tribout. Le scrutin a été marqué par une forte abstention, à hauteur de 62%, contre 47% lors des premières élections au mois de juin 2022.

Jean-Luc Mélenchon dénonce une «lamentable combine politicienne»

Ce résultat marque une scission à gauche entre une frange socialiste plus libérale et européiste et la France insoumise. Après la victoire de Martine Froger, Nicolas Mayer-Rossignol s'est attaqué directement à Jean-Luc Mélenchon : «il y a des femmes et des hommes socialistes, qui portent fièrement leurs valeurs, qui ont envie que la gauche gagne et qui ne vous seront jamais... Soumis».

En réponse, le fondateur de LFI a vivement critiqué le résultat de l'élection et surtout, les coalitions de circonstance pour faire élire Martine Froger. «Voilà à quoi servent les «dissidents du PS». Refuge du vote Le Pen et Macron au 2e tour pour battre l'opposition à la retraite à 64 ans. Lamentable combine politicienne. Mais la lutte continue», s'est-il exprimé dans un tweet.

Quant à Martine Froger, 64 ans, elle s'est exprimée auprès de l'AFP après sa victoire. «Aujourd'hui, je fais le bonheur de la moitié du PS, je suis socialiste depuis 30 ans et je reste socialiste».

Du côté de Bénédicte Taurine, c'est la déception qui prime, reprochant «la victoire de la droite». «Quand on regarde le report de voix, c'est l'ensemble de la droite qui se reporte sur Mme Froger».